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Фильм «Добро пожаловать в Чечню» стал доступен русскоязычным зрителям

Фильм «Добро пожаловать в Чечню» стал доступен русскоязычным зрителям
Фото:instagram.com/welcometochechnya

На YouTube-канале Русской службы Би-би-си Ньюз появился фильм «Добро пожаловать в Чечню». Это острое, шокирующее документальное кино рассказывает о группе российских активистов, которые, рискуя жизнью, противостоят преследованиям представителей ЛГБТ в Чечне.

Фильм снят режиссером-документалистом Дэвидом Франсом совместно с BBC Storyville. Центральным сюжетом стала история Максима Лапунова – первого гея, рассказавшего о перенесенных пытках в секретной чеченской тюрьме в марте 2017 года. Максиму и его семье угрожали, но активисты из Московского Комьюнити центра для ЛГБТ+ инициатив и Российской ЛГБТ-сети помогли им уехать из страны. Главные герои фильма – активисты Ольга Баранова и Давид Истеев – помогли более чем сотне чеченских геев и лесбиянок бежать сначала из Грозного, а затем из России через сеть шелтеров, постоянно меняя адреса.

Ранее в этом году фильм вышел на платформах BBC iPlayer в Великобритании и НВО в США, а теперь, благодаря приобретению Русской службой Би-би-си Ньюз эксклюзивных прав на него, фильм могут посмотреть и русскоязычные зрители в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Украине. Российская возрастная классификация фильма – 18+.

Для того, чтобы скрыть личности бежавших из Чечни людей, в фильме применили технологию искусственного интеллекта. В результате длительной и кропотливой работы лица более 20 человек были заменены лицами волонтеров-активистов из США.

«Добро пожаловать в Чечню» был отмечен одной из наград кинофестиваля Sundance и получил высокую оценку критиков. Дженни Нортон, глава Русской службы Би-би-си, говорит: «Мы освещаем эту тему с весны 2017 года, когда появились первые сообщения о массовых похищениях и пытках геев в Чечне. Это документальный фильм мирового уровня, и я рада, что наша аудитория в одиннадцати странах теперь получит возможность посмотреть его на русском языке».

«Меня очень радует то, какой сильный отклик вызывает фильм у зрителей по всему миру. И наконец он возвращается в страну, где был снят. Его смогут посмотреть у себя дома как россияне, так и русскоговорящие зрители других стран. Теперь весь мир станет свидетелем этих историй, о которых нельзя молчать», – добавил Дэвид Франс.

Фильм «Добро пожаловать в Чечню» доступен для просмотра на сайте и YouTube-канале Русской службы Би-би-си, а также VKontakte.

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