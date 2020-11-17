Рождественские праздники не за горами. Все признаки налицо: в супермаркетах появляются елочные игрушки и сладкие корзиночки mince pies, по телевизору крутят трогательные ролики, а родители уже ломают голову над тем, как в этом году развлечь эльфа. Если вы не поняли, о чем речь, читайте наш материал – в нем рассказываем обо всем по порядку.

Что за эльф и откуда он взялся?

История игры «Эльф на полке» началась в Америке. В 2005 году вышла в свет одноименная книга, написанная Кэрол Эберсольд и ее дочерью Чандой Белл, – в ней рассказывается об их семейной традиции, начавшейся в 1970-х годах, когда Чанда была еще ребенком. Книга не заинтересовала издателей, поэтому мама с дочкой опубликовали ее за свой счет и приложили к ней игрушечного эльфа с лукавым взглядом – чтобы читатели могли сделать с ним то же, что описано в книге.

Авторы продавали книги сами, а также при помощи друзей и близких. Но популярность к ним пришла, после того как в Сеть попало фото актрисы Дженнифер Гарнер, сделанное папарацци, когда она шла по улице с книгой в руках. Фотография мгновенно разлетелась по Сети, и конечно, всем захотелось узнать, что за книга у актрисы. К 2008 году «Эльф на полке» уже занял место среди бестселлеров в супермаркетах и книжных магазинах.

В чем суть игры?

Эльф, о котором говорится в книге, – посланник Санта-Клауса, а его миссия – следить за поведением детей в преддверии Рождества. Авторы книги настаивают на том, что эльфов не покупают, а усыновляют, поэтому магазины, продающие игрушечных эльфов, называются «центрами усыновления». Утром 1 декабря эльф должен появиться в каком-то уголке вашего дома, лучше всего с запиской-приветствием. Ему обязательно надо придумать имя – так эльфы приобретают магическую силу.

Согласно легенде, описанной в книге, каждую ночь эльф улетает обратно на Северный полюс и сообщает Санта-Клаусу, как вели себя дети. Рано утром, до того как дети проснулись, он возвращается и занимает новое место в доме, а малыши должны его отыскать. В канун Рождества эльф возвращается на Северный полюс до следующего года.

Главные правила Эльфа нельзя трогать руками. Рождественская магия очень хрупка и может исчезнуть, тогда у эльфа не получится вернуться на Северный полюс. Эльф не может говорить (просто смотрит и слушает) и передвигаться по дому, если кто-то еще не спит (родители могут переместить Эльфа, только когда дети заснули).

Послушный или шаловливый?

Многие родители спорят, что именно эльф должен делать. В книге лишь сказано, что посланник Санты должен следить за детьми и оценивать их поведение. По сути, эльфу всего-то необходимо за ночь переместиться в новое место, а ребенку – найти его утром. В течение дня дети могут с ним общаться и просить передать их пожелания Санта-Клаусу.

Есть мнение, что эльфы – шаловливые существа, поэтому они обязательно будут безобразничать в доме, и тут уже в ход идут творческие способности родителей, которые собственноручно устраивают забавные сцены проказ. Некоторые даже отчитывают провинившегося эльфа в присутствии детей!

Эльф также может дарить небольшие подарки, отсчитывая дни до Рождества, подобно рождественскому календарю.

Эльфы завоевывают мир

Увлечение «Эльфом на полке» быстро перекинулось из Америки в Британию. Мамы и папы организуют группы в социальных сетях, публикуют фотографии «усыновленных» эльфов в «Инстаграме», создают альбомы на досках в «Пинтересте», где делятся забавными сценариями игры эльфа в прятки. Иногда родителям приходится искать выход из непредвиденных ситуаций, о чем они тоже рассказывают в сети. Так, одна из мам описала свой опыт отправки эльфа на пенсию, ведь игрушка не вечна, как и само детство. Как быть, если вы забыли переместить эльфа или случайно сломали ему ноги? Не стоит паниковать, в интернете есть ответы и на эти вопросы.

Кому не угодил эльф?

Родители, журналисты и психологи не раз осуждали авторов книги за коммерциализацию Рождества и нормализацию слежки за детьми, находя жуткой даже саму идею книги.

Как инструмент воспитания «Эльф на полке» также вызывает споры. Кажущаяся безобидной игра, по мнению психологов, может навредить ребенку. Прежде всего они считают непедагогичным использовать эльфа для мотивации детей. Быть милыми и послушными для того, чтобы угодить воображаемому персонажу? Разве это научит отличать хорошее от плохого? Кроме того, многие дети начинают слушаться и идти навстречу родителям исключительно в обмен на подарки.

И наконец, неправильное использование эльфов может привести к появлению негативных ассоциаций с самим Рождеством. Угроза наказания за плохое поведение, исходящая от эльфа, может вызвать у детей, особенно у малышей, замешательство и тревогу в предпраздничные дни.

Новые традиции

Компания Lumistella, производитель игрушки «Эльф на полке», также выпускает серию Elf Pets, в которую входят игрушечные олень, собака-сенбернар и полярная лиса. Как у эльфа, у этих милых животных есть своя книжная история.

Также можно приобрести набор для писем Санта-Клаусу – Letters to Santa. Дети пишут список желаний на листе особой бумаги, запекают его в духовке, из-за чего он уменьшается соответственно размерам эльфа. Семейный эльф передаст письмо в руки Санта-Клаусу во время очередной вылазки на Северный полюс, а обратно принесет украшение, которое можно будет повесить на елку.

История эльфа на полке продолжается, постоянно обрастая новыми традициями и деталями. В 2011 году был выпущен 23-минутный праздничный анимационный фильм. Не так давно появилась тематическая одежда для детей и самих эльфов, наборы с заданиями и даже сборники идей для проказ персонажа.

Где «усыновить» эльфа?

Игрушку можно купить в большинстве супермаркетов, книжных магазинов и магазинов игрушек. Стоимость комплекта из книги, эльфа и DVD – £19,95. В бюджетных фунтовых магазинах стандартную игрушку можно приобрести совсем недорого.

Кроме того, эльфа можно заказать на официальном сайте. При покупке онлайн вы сможете выбрать цвет глаз, волос и кожи вашего эльфа.

Подготовила Вероника Гориа-Саво