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Европарламент может сдвинуть голосование по торговой сделке на 28 декабря

Европарламент может сдвинуть голосование по торговой сделке на 28 декабря
Фото:needpix.com

У Великобритании останется три дня на подготовку к новым условиям торговли

Соединенное Королевство покинет Европейский единый рынок и выйдет из Таможенного союза ЕС через шесть недель. Однако стороны по-прежнему не достигли прогресса в переговорах по условиям торговли, пишет The Guardian.

Камнем преткновения остается вопрос рыболовства: Европейский союз настаивает на полном доступе к британским водам, Великобритания этого не хочет. Предполагалось, что переговорщик со стороны ЕС, Мишель Барнье, подготовит черновой вариант торгового соглашения к саммиту, который пройдет 19 ноября в онлайн-формате. Однако дедлайн пришлось перенести на следующую неделю.

По словам депутатов Европарламента, им потребуется шесть недель для перевода текста соглашения, рассмотрения всех его пунктов и дальнейшей ратификации. Это значит, что голосование по торговой сделке может сдвинуться на 28 декабря. В таком случае у британских компаний останется три дня на подготовку к грядущим изменениям.

«Я думаю, британское правительство понимает, что нужно сделать для заключения сделки. Вопрос в том, хочет ли оно того. Надеюсь, что нам удастся заключить соглашение, но не буду удивлен, если переговоры закончатся провалом», – заявил министр обороны Ирландии Саймон Ковни.

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