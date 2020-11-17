Клуб интерактивных чтений для детей ждет новых читателей!

Клуб интерактивных чтений «Под одеялом» — это международный клуб онлайн-чтений для детей от 4 до 14 лет.

Главная идея клуба — чтение для детей вслух, при этом слушатели задают вопросы, отвечают на них и размышляют о прочитанном. Это не просто книжные чтения, а гораздо больше!

Мы обсуждаем, спорим, примеряем на себя, сравниваем, фантазируем и мечтаем. Мы объясняем, погружаем и прививаем любовь к книгам. Мы читаем русскую и зарубежную классику, а также современную детскую литературу на русском языке. Вас ждет знакомство с творчеством детских писателей мира. Но главный критерий при выборе книг — чтобы они были по-настоящему интересны детям.

Есть разные группы по возрастам и разные виды абонементов на месяц (£6-12).

Подробную информацию, расписание, примеры видео можно посмотреть на нашем сайте.

Наши чтения

Активно расширяют кругозор и словарный запас на русском языке

В книгах, которые мы читаем, часто встречаются незнакомые слова и термины, которые мы объясняем и проговариваем, ищем синонимы.

Отлично тренируют память и восприятие информации на слух

В начале каждой встречи наши слушатели пересказывают сюжет и события, на которых мы остановились. Вспоминают и описывают героев.

Идеально заменяют гаджеты

Всем известно, что чтение — это одна из лучших и полезных привычек человека. Если ребёнок привык к тому, что в детстве ему регулярно читали, то в будущем он сам возьмется за книгу.

Стимулируют креативное воображение, логическое и образное мышление

Театральное прочтение книг, дискуссии и обсуждения в группах, стимулируют полет фантазии по мотивам прочитанного. Ведущие-актеры постоянно предлагают детям придумать развитие сюжета, альтернативный вариант поведения героев и прочее.

Прививают любовь к чтению

В книгах которые мы читаем герои и приключения, порой бывают похлеще самой остросюжетной компьютерной игры. И даже новостной ленты в соцсетях.

Помогают связно и красочно выразить свои мысли и лучше удержать внимание

Придают уверенность, владение русским словом и быстроту мышления. Учат слушать собеседника.

Клуб «Под одеялом» — это замечательное место, чтобы найти новых друзей со всего света! Всего за пару месяцев ребята стали сплоченными командами, где им приятно и комфортно друг с другом.