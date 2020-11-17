Сотрудники аэропорта Хитроу выйдут на забастовку

Они недовольны сокращением заработной платы

Сотрудники аэропорта Хитроу выйдут на четырехдневную забастовку в декабре, пишет The Guardian. Они недовольны сокращением заработной платы во время пандемии.

Из-за коронавирусных ограничений пассажиропоток упал на 82%, а число грузовых рейсов уменьшилось в два раза. Для сохранения рабочих мест руководство аэропорта начиная с 1 декабря переводит 4 тыс. сотрудников на новые контракты, которые подразумевают уменьшение дохода на 20%. По мнению членов профсоюза Unite, финансовое положение Хитроу не поменялось, а новые меры вызваны исключительно желанием сократить затраты.

«Аэропорт использует пандемию как предлог для уменьшения заработной платы. Ни один работник не заслуживает того, чтобы его заставили выбирать между увольнением или сокращением дохода. Тем более если речь идет о работодателе с миллиардными резервами», – заявил региональный координатор профсоюза Unite Уэйн Кинг.

В забастовке примут участие пожарные, инженеры, работники служб безопасности и досмотра багажа. Протестные выступления пройдут 1, 14, 17 и 18 декабря.