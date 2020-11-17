﻿﻿﻿﻿﻿

Стоимость аренды жилья в городах упала на 5%

Стоимость аренды жилья в городах упала на 5%
Фото:pxfuel.com

Арендная плата в пределах Внутреннего Лондона снизилась на 15%

Пандемия коронавируса стала причиной массового оттока людей из городов, пишет The Guardian. Из-за снижающегося спроса домовладельцам пришлось уменьшить стоимость аренды.

По данным агентства недвижимости Hamptons International, арендная плата в пределах Внутреннего Лондона (Inner London) упала на 14,9%.

Если в прошлом году домовладельцы требовали £2 564 в месяц, то в октябре этого года – всего £2 182. Причиной тому отъезд людей из столицы из-за перехода на удаленную работу и резкое сокращение числа иностранных студентов.

При том, что средняя стоимость месячной аренды в британских городах упала на 5,3%, в сельской местности она выросла на 5,5%. Больше всего цены подскочили на севере Англии – до £689 в месяц (что на 5,9% выше уровня прошлого года). Свободной недвижимости в городах сейчас на 29% больше, чем в прошлом году. А вот количество незанятых жилых площадей в пригородах и сельской местности уменьшилось на рекордные 48%.

Однако говорить о падении интереса к жизни в городе пока рано, утверждают в агентстве недвижимости Zoopla. По их данным, большинство лондонцев пока остается в городе и не собирается искать жилье за его пределами, несмотря на пандемию и коронавирусные ограничения.

profile-sample2
«Эльф на полке»
17-11-2020
profile-sample2
Гроссмейстер Эльмира Мирзоева: «Женские шахматы очаровательны»
17-11-2020
profile-sample2
Умер режиссер Роман Виктюк
17-11-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.