Стоимость аренды жилья в городах упала на 5%

Арендная плата в пределах Внутреннего Лондона снизилась на 15%

Пандемия коронавируса стала причиной массового оттока людей из городов, пишет The Guardian. Из-за снижающегося спроса домовладельцам пришлось уменьшить стоимость аренды.

По данным агентства недвижимости Hamptons International, арендная плата в пределах Внутреннего Лондона (Inner London) упала на 14,9%.

Если в прошлом году домовладельцы требовали £2 564 в месяц, то в октябре этого года – всего £2 182. Причиной тому отъезд людей из столицы из-за перехода на удаленную работу и резкое сокращение числа иностранных студентов.

При том, что средняя стоимость месячной аренды в британских городах упала на 5,3%, в сельской местности она выросла на 5,5%. Больше всего цены подскочили на севере Англии – до £689 в месяц (что на 5,9% выше уровня прошлого года). Свободной недвижимости в городах сейчас на 29% больше, чем в прошлом году. А вот количество незанятых жилых площадей в пригородах и сельской местности уменьшилось на рекордные 48%.

Однако говорить о падении интереса к жизни в городе пока рано, утверждают в агентстве недвижимости Zoopla. По их данным, большинство лондонцев пока остается в городе и не собирается искать жилье за его пределами, несмотря на пандемию и коронавирусные ограничения.