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Умер режиссер Роман Виктюк

Умер режиссер Роман Виктюк
Фото:instagram.com/teatrviktuka

В конце октября у него выявили коронавирус

Театральный режиссер Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщила «Интерфаксу» помощник художественного руководителя театра Людмила Исакович. В конце октября режиссера госпитализировали с коронавирусом в Городскую клиническую больниц имени братьев Бахрушиных в Москве. Изначально его поместили в отделение терапии, однако затем состояние режиссера ухудшилось, и его перевели в реанимацию, пишет Лента.

В дирекции Театра Романа Виктюка подтвердили смерть режиссера. Время и место прощания будут объявлены позднее, пишет РБК.

Роман Виктюк – народный артист России и Украины. Он работал в разных театрах Москвы: Театре имени Моссовета, МХАТе, Театре им. Евгения Вахтангова, «Современнике», Московском театре эстрады. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый знаменитый спектакль «Служанки», в котором все роли играли мужчины. Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.

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