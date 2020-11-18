Большая перезагрузка: что ждет экономику после пандемии?

Пандемия коронавируса заставила мир играть по новым правилам. За считанные месяцы мировая экономика погрузилась в глубокую рецессию, которую Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сравнила с кризисом времен Второй мировой войны.

Авторитетные аналитики уверены: мир выдержит и этот удар, однако работать в докризисном формате уже не получится. Экономике нужно устроить большую перезагрузку, или The Great Reset. Впервые эту концепцию предложили на виртуальной встрече членов Всемирного экономического форума (ВЭФ). Что же она из себя представляет и почему многие (включая принца Чарльза!) хотят поддержать этот план?

Обвал за обвалом

Для начала необходимо взглянуть на текущее состояние мировой экономики. По данным Института фискальных исследований (IFS), в первой половине 2020 года ВВП США снизился на 10%, Великобритании – на 22%, Испании – на 27%, Германии – на 11,5%. Относительно легко справился с последствиями пандемии Китай, которому удалось остановить распространение вируса и даже нарастить ВВП, пусть и всего на 0,4%.

В третьем квартале 2020 года страны попытались оправиться от последствий локдауна, но столкнулись с резким ростом безработицы, снижением инвестиционной активности бизнеса и проблемами в сфере международной торговли. Некоторые отрасли, включая туризм и гостиничный бизнес, были серьезно поражены и требовали многомиллионных вливаний.

Аналитики Института международных финансов (IIF) констатировали, что размер общемирового долга достиг рекордного уровня $255 трлн. С учетом второй волны пандемии и новых ограничений даже развитые страны смогут вернуться к допандемийному уровню только в третьем квартале 2021 года или в первом квартале 2022 года.

Разрыв между богатыми и бедными увеличился в несколько раз. Общее состояние миллиардеров возросло на 27,5%, в то время как 150 млн человек оказались в крайней нищете. По данным ООН, более 500 млн детей по всему миру лишились возможности учиться, причем у девочек вероятность прекращения образования выше, чем у мальчиков. В будущем это серьезно скажется на количестве квалифицированных специалистов, способных поднять экономику, говорят аналитики.

Последствия пандемии: обратная сторона медали

И хотя кажется, что эпидемия COVID-19 привнесла в нашу жизнь только негатив, положительные последствия у нее все-таки имеются, говорят представители ВЭФ.

Так, за считанные месяцы люди приняли новые нормы поведения: стали соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах и чаще мыть руки, благодаря чему число случаев заражения гриппом снизилось на 1%, а гастроэнтерологическими заболеваниями – на 4%. Многие организации, связанные со здравоохранением, включая британский Национальный институт медицинских исследований (NIHR), пытались донести до людей важность мытья рук в течение нескольких лет.

По данным газеты The Guardian, качество воздуха во многих странах мира заметно улучшилось. Жители северных областей Индии впервые за долгие годы сумели разглядеть пик Гималаев, а в Великобритании уровень диоксида азота снизился на 31% вблизи дорог и на 46% у аэропортов. Количество вредных выбросов в атмосферу в Лондоне уменьшилось на 40%, говорят ученые.

Переход на удаленную работу и запрет поездок заставили людей использовать новые способы связи, например Zoom. «Люди очень быстро освоили новые технологии без ущерба для окружающей среды. Мы бы хотели, чтобы это стало новой нормой и не прекратилось после пандемии», – заявляют представители ВЭФ.

«COVID-19 ускорил наш переход к четвертой промышленной революции, – заявил глава ВЭФ Клаус Шваб. – Мы должны сделать так, чтобы новые технологии в цифровом, биологическом и физическом мире оставались ориентированными на человека и общество, обеспечивая всем доступ к необходимым ресурсам. Мы должны декарбонизировать экономику и привести наше мышление и поведение в соответствие с законами природы».

Зеленые начинают и выигрывают

В июне этого года состоялось очередное заседание ВЭФ; из-за вируса конференцию пришлось провести в онлайн-формате. В мероприятии приняли участие исполнительный председатель и основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева и принц Чарльз, который и представил общественности план большой перезагрузки.

По его словам, пандемия показала, насколько человечество оторвалось от природы. Сложившуюся ситуацию можно исправить, только признав взаимозависимость всех живых существ. «У нас есть великолепная возможность извлечь что-то хорошее из этого кризиса… Возможно, только такое событие, как пандемия, заставит людей прислушаться и изменить что-то в привычной картине мира», – добавил принц.

В его докладе говорилось, что перезагрузить экономику можно, если будут соблюдены следующие пять пунктов:

– осознание мирового масштаба проблемы (по словам Чарльза, перемены произойдут только при условии, что люди действительно этого захотят);

– пересмотр старых экономических моделей, направленных на создание постоянной конкуренции. Новая экономика должна дать людям возможность расти, развиваться и получать хороший доход;

– снижение углеродных выбросов в атмосферу и установка адекватных цен на углеродосодержащее топливо. Это обеспечит переход к устойчивому рынку;

– оживление науки и продвижение новых технологий. Человечество готово к новым научным открытиям, которые изменят мир;

– установление инвестиционного баланса. Вкладываться в первую очередь необходимо в «зеленую» энергетику, экологический туризм и городскую инфраструктуру.

Исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева подошла к вопросу с финансовой точки зрения. По ее мнению, странам необходимо:

– больше вкладываться в здравоохранение (это поможет избежать лишних нагрузок при других эпидемиях), организовать доступ к воде и средствам индивидуальной защиты и гигиены;

– расширить доступ к образованию и услугам по уходу за детьми. Последнее позволит женщинам продолжить карьеру и внести свой вклад в развитие общества;

– оказать финансовую поддержку семьям, впавшим в крайнюю нищету из-за пандемии, чтобы не допустить дальнейшего расслоения общества.

«Во всех этих областях МВФ работает с Всемирным банком и многими другими партнерами, чтобы поддержать страны в это кризисное время. Мы твердо привержены задаче помощи уязвимым группам за счет наших практических мер технической помощи, рекомендаций по экономической политике и кредитных программ. При этом мы теперь уделяем больше внимания вопросам социальных расходов, в том числе системам защиты, здравоохранению и образованию», – добавила Георгиева.

Антониу Гутерриш вернулся к теме The Great Reset перед началом новой сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре этого года. Нынешний экономический кризис даст возможность восстановить экономику и сделать ее более устойчивой к потрясениям, заявил генсек. К примеру, возобновляемая энергетика обходится странам гораздо дешевле и создает новые рабочие места.

Ожидается, что большая перезагрузка станет главной темой ежегодного собрания ВЭФ, которое перенесли с января на май 2021 года. Оно должно было состояться в швейцарском Давосе, но вместо этого пройдет в Люцерне. Организаторы обещают привлечь к мероприятию не только политиков и экономистов, но и широкий круг лиц из разных социальных слоев, чтобы позволить всем заинтересованным принять участие в дискуссии.

Также оргкомитет ВЭФ собирается провести серию онлайн-встреч «Давосские диалоги» начиная c 25 января 2021 года. В ходе мероприятия мировые лидеры обменяются своими взглядами на ситуацию в мире и вторую волну пандемии.

Не все так однозначно

Инициатива Клауса Шваба и принца Чарльза стала предметом оживленных дискуссий. Ряд аналитиков отметил, что идея большой перезагрузки не нова: представители ВЭФ предупреждали о необходимости перемен еще в 2016 году, призывая сократить потребление мяса и снизить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. По мнению скептиков, COVID-19 просто стал поводом для продвижения этих идей.

Автор книги «HPV Vaccine On Trial» Эйлин Иорио обратилась в «Твиттере» к своей 15-тысячной аудитории с призывом отнестись к предложению ВЭФ критически. «The Great Reset придумали в Давосе, и у вас не будет возможности проголосовать за или против», – добавила Иорио.

Некоторые эксперты склоняются к тому, что предложенные решения ситуативны и хороши только в условиях кризиса. Чтобы внедрить их на глобальном уровне, необходимо создать новые институты, которые займутся координацией бизнес-процессов.