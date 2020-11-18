Как сменить профессию и ни капли не пожалеть об этом

«Я стал учителем в 40 лет, и это лучшее, что я сделал в жизни»

Когда Филипп оставил стабильную работу в корпорации ради должности учителя начальной школы, он не мог и представить, насколько вдохновляющей станет его новая жизнь.

Для многих мысль о смене карьеры так и останется мимолетной, но для Филиппа она стала неотвязной идеей. 14 лет подряд у него была хорошо оплачиваемая работа в крупной энергетической компании, и на поверхности все выглядело отлично. «Но я не получал абсолютно никакого удовлетворения, – говорит Филипп. – Потом у меня появились дети, они начали учиться читать… Это потрясающее чувство – когда твои дети чему-то учатся. Я подумал: а что, если я буду обучать не только этих двоих? Во мне как будто зажегся огонек, я все время об этом думал».

Филипп ушел со стабильной работы в неизвестность, но с перспективой стать учителем начальной школы – ему это еще давно советовали его родители. «После того как я прошел программу подготовки (одногодичная программа подготовки учителей School Direct), мои родители – и отец, и мать – сказали: «Мы знали, что ты станешь учителем, когда ты был еще совсем молод». Только у меня это заняло немного больше времени, чем у других», – смеется он. Филипп и его жена, работавшая в энергетической компании, из которой он ушел, успешно распределили между собой обязанности по уходу за детьми, так что он смог завершить обучение – на тот момент ему было 40 лет.

Новый старт был шоковым. «Это было сложно, но так всегда бывает вначале; ты знаешь, что вряд ли сразу покажешь великолепный результат. Но чем больше ты узнаешь, тем больше совершенствуешься в своем деле», – говорит Филипп.

В классе 32 ребенка – это вызов для учителя. «На прошлой работе ко мне предъявлялось множество требований; чтобы быть успешным, ежедневно нужно было выдерживать огромное давление. Но преподавательский стресс иного рода: тут тебе нужно жонглировать множеством объектов одновременно. К примеру, у одного из учеников умерла собака. Он сообщает тебе об этом, и ты понимаешь: так, надо уделить ему особое внимание следующие пару дней», – делится Филипп. Однако у профессии учителя есть большие плюсы. «Счастье от осознания, что дети что-то поняли (иногда – впервые в жизни), невероятно. Иногда всего несколько человек осеняет одновременно, иногда это сразу все 32 ученика! И это потрясающее чувство, которое не заменит никакая зарплата», – говорит он.

Длительная пандемия стала испытанием для коллег Филиппа, рассказывает он: «Большинство учителей в школе сами относили письма на дом каждому ученику в классе с марта по июнь. Они писали: «Я скучаю по тебе. Надеюсь, у тебя получается выполнять задания. Я буду рад твоему звонку или имейлу». Конечно, мы все принимали меры предосторожности и носили маски и перчатки. Я лично доставил 25 писем за два дня и для этого прошел 10 миль». Что касается преподавания во время карантина, то учителя организовали онлайн-платформу с использованием Google Classroom и давали детям задания, но старались не требовать многого, потому что было очевидно: некоторым семьям приходится очень нелегко.

Естественно, в последние месяцы работу школьных учителей начали расхваливать на все лады. «Я думаю, большим достижением этого года стало то, что родители, которым пришлось обучать детей дома с марта, наконец зауважали преподавателей. Возможно, они раньше принимали как должное то, что мы делаем. Но преподавание – это не просто обучение чтению, письму и математике, тут есть важный социальный и воспитательный элемент. Я получил море писем с благодарностью», – говорит Филипп.

Родители Филиппа не единственные, кто заметил, как преподавание меняет жизнь. «Моя смена карьеры вдохновила жену, и она приступает к обучению по той же программе в сентябре следующего года, – делится Филипп. – Признаюсь честно, эта работа приносит радость каждый день. Иногда твой ученик скажет что-то такое, от чего тебе хочется встать на следующий день и бегом бежать в школу. Буквально каждый день мне хочется туда бежать как можно быстрее, потому что я обожаю свою работу».

Подробнее – на сайте getintoteaching.education.gov.uk или по телефону горячей линии Get Into Teaching 0800 389 2500.

Информация предоставлена правительством Соединенного Королевства для жителей Англии.

«Я рада, что у меня появился шанс помочь людям»

Когда экзаменационные центры закрываются, а уроки отменяются, инструктор по вождению решает сделать смелый шаг и попробовать что-то новое…

По крупицам построив за четыре года бизнес по обучению вождению, 32-летняя Камилла из Вустера с трудом решилась на смену деятельности во время карантина. Но уже за несколько недель до его начала она заметила стабильную тенденцию: клиенты начали уходить. «Некоторые не хотели брать уроки, потому что беспокоились из-за вируса, а у кого-то изменились финансовые приоритеты, – рассказывает она. – Потом было введено правило о социальной дистанции 2 метра, и я знала, что его невозможно соблюдать в автомобиле. Да и моя профессия не входила в число ключевых».

Осознав, что ее доход в мгновение ока упал до нуля, Камилла решила действовать и начала искать другие возможности: «Сначала я рассматривала позиции в супермаркете и работу курьера, но потом поняла, что всегда хотела заботиться о людях, приходя к ним домой. Это очень важное дело, которое позволяет им сохранять самостоятельность, не покидая стен родного дома». Внимание Камиллы привлекла одна компания – семейный бизнес, оказывающий услуги по уходу на дому пожилым и уязвимым категориям населения: «На их сайте значилось, что они предлагают всестороннее обучение и поддержку, и я подала заявку».

На следующий день с Камиллой связались, и вскоре она уже стала помощницей по уходу на полный рабочий день. Камилла работает в нескольких городах Вустершира и помогает пожилым британцам, выполняя различные поручения, от покупки еды до приготовления пищи, от уборки до гигиенических процедур. «Некоторым нужна помощь с лекарствами, кому-то нужно просто раздвинуть шторы, убрать кровать или помыть посуду, – рассказывает она. – У нас есть приложение, куда мы заносим все наши заметки, и перед каждой сменой я перечитываю их, чтобы подготовиться. Важно, чтобы люди, которых мы поддерживаем, могли сохранить свою самостоятельность и мы не брали на себе все обязанности. Мы знаем, кто на что способен и что хочет (или не хочет) делать».

Несмотря на обучение и опыт, перенятый у коллег, вначале Камилле было непросто. «Я никогда не занималась подобными вещами, так что я не знала, получится ли у меня. Я обычно тревожусь, начиная что-то новое, и успокаивала себя, повторяя: «Ты справишься!» Людям, которым мы оказываем поддержку, тоже непросто, потому что социальные работники носят маски, плюс у большинства из нас каштановые волосы, так что нас трудно отличить друг от друга. Но через пару недель они начинают нас узнавать, и вскоре ты тоже лучше ориентируешься».

Камилла с радостью обнаружила, что ей пригодились многие из ее прежних навыков. «Когда работаешь инструктором по вождению, постоянно встречаешь новых людей. Ты должна поддерживать разговор, чтобы они чувствовали себя комфортно, оптимистично и уверенно, что необходимо и для этой роли, – считает она. – Эта работа стала моим спасательным кругом, финансово выручила меня во время карантина. В ней много позитивных моментов. Очень радует, что люди, которым мы помогаем, счастливы, что могут по-прежнему жить у себя дома – при поддержке с нашей стороны. Это радость и для их семей, потому что раньше все обязанности ложились только на их плечи. Когда у меня ночная смена и я готовлю своих подопечных ко сну, я думаю: «Я помогла им в этом». Вместе мы достигли этой цели – они могут спокойно спать у себя дома».

Возобновив обучение вождению, Камилла с большим удовольствием совмещает два вида деятельности. «Проведя в машине пару часов, ты, бывает, хочешь из нее выскочить. Здорово, когда можно переключиться. Обучая вождению, я порой чувствовала себя одиноко, так что мне особенно приятно, что у меня сложились отношения с моими подопечными и другими социальными работниками – все они замечательные люди. Я благодарна за этот шанс попробовать что-то новое», – рассказывает Камилла.

Что бы она сказала тем, кто рассматривает подобную смену деятельности? «Если это что-то, что вас вдохновляет, попробуйте этим заняться и уже тогда делайте вывод. Просто дайте себе этот шанс», – советует Камилла.

Подробная информация о том, как стать социальным работником, на сайте everydayisdifferent.com

Информация предоставлена правительством Соединенного Королевства для жителей Англии.