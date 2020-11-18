Водители лондонских кэбов терпят убытки из-за пандемии

Лондон может лишиться одного из своих главных символов

Знаменитые черные кэбы начали исчезать с лондонских дорог из-за пандемии коронавируса, пишет The Telegraph. С июня по октябрь 2020 года количество лицензированных такси в столице упало с 18,9 тыс. до 15 тыс. Такие данные приводит Transport for London.

Ассоциация лицензированных водителей такси (LTDA) считает, что сейчас по Лондону курсируют только 20% кэбов от общего числа. Большинство таксистов оставили их на специально арендованных территориях, которые превратились в самые настоящие «кладбища» автомобилей.

Генеральный секретарь LTDA Стив Макнамара рассказал, что водители потеряли три четверти заработка и продают свои такси по цене значительно ниже рыночной, чтобы «продержаться в следующие месяцы». Программа furlough на них не распространялась, поэтому некоторые с марта остались «без средств к существованию». Так, 63-летний таксист Энди Биггс считает удачей подвезти троих клиентов за день – из-за карантина люди редко куда-то выезжают.

Такими темпами Лондон может лишиться одного из своих главных символов, предупреждает Макнамара и надеется, что государство выделит деньги на поддержку таксистов.