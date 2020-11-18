﻿﻿﻿﻿﻿

Дело в шляпке

Дело в шляпке
фотоflickr.com/governmentofalberta

Королева Елизавета II – известная любительница приодеться. Ее наряды изумляют всех необычной цветовой гаммой и фасонами. Букмекеры принимают ставки на то, в каком костюме появится Ее Величество, а модницы всего мира следят за новыми королевскими трендами. Сегодня поговорим о шляпках королевы – в них она выглядит особенно элегантно. 

123rf.com

Корона на особый случай

Зачем вообще королеве шляпка? Считается, что королева Великобритании не должна показываться на публике с непокрытой головой, поэтому у нее должно быть как минимум два вида головных уборов: для официальных и неофициальных приемов.

wikimedia.org

Для официальных встреч у королевы в арсенале множество различных тиар, которые она использует на вечерних мероприятиях и деловых приемах. Главный королевский убор – корона – только для особых случаев. Елизавета надевала ее во время коронации и ежегодно надевает на церемонию открытия слушаний в парламенте. Хранится корона в королевской сокровищнице в Тауэре, а не на тумбочке в спальне, как многие думают. Перед коронацией Ее Величество примерила корону впервые и, чтобы привыкнуть к ее весу, надела ее заранее, перед чаепитием.

В остальное время королева появляется на публике в шляпке. В ее коллекции насчитывается более пяти тысяч экземпляров. Дизайн каждой из них Елизавета одобрила сама, и каждую из них удалось «выгулять».

wikimedia.org

Королевский отбор

Не каждая шляпка достойна головы Ее Величества – при создании фасона учитывается ряд требований. Во-первых, поля не должны быть большими, чтобы не закрывать лицо Елизаветы и не перекрывать ей обзор. Во-вторых, задняя часть шляпы не должна касаться ворота одежды. Ну и в-третьих, тулья не должна мешать выходить из машины. Поэтому у королевы так много асимметричных шляпок. 

flickr.com/mikepaws

Шляпа королевы – предмет статусный. Почти каждый убор изготавливают специально к мероприятию. Например, если королева планирует визит в дом престарелых или больницу, то она надевает структурированную шляпу яркого цвета, чтобы аксессуар разглядели даже люди со слабым зрением. Кроме того, для таких случаев шляпы украшаются крупными перьями и камнями. А направляясь на королевские скачки Аскот, она обязательно выберет модель с утяжеленными полями, чтобы головной убор не унесло ветром. 

wikimedia.org

Кстати, букмекеры на скачках принимают ставки не только на лошадей, но и на цвет шляпки Елизаветы II. Чтобы ни один сотрудник Букингемского дворца не раскрыл, как будет выглядеть королева, ее стилист Анжела Келли готовит несколько наборов одежды, и королева сама выбирает тот, в котором появится на публике.

Как же создается королевская шляпка? В первую очередь модельеры изготавливают пробник из соломы – так и фасон наглядно можно продемонстрировать, и на ткани сэкономить. И уж потом, после согласования с будущей владелицей, шляпку отшивают в задуманном материале и украшают разными декоративными элементами: перьями, цветами, атласными бантами и камнями.

Каждый охотник желает знать…

Да, по королевским нарядам можно изучать весь спектр радуги. Королева любит экспериментировать с цветами, поэтому ее наряды всегда яркие. Но опять же, надо знать, куда собирается пойти Ее Величество: цвет шляпы должен соответствовать характеру мероприятия. Если оно увеселительное, наподобие скачек, на королеве могут быть наряды самых неожиданных тонов, от персикового до салатового (а шляпки всегда идут в тон к наряду). Если же встреча предполагает что-то серьезное, королева надевает наряд темно-бордового или даже черного цвета. Хотя черный в основном используется только в дни траура. 

123rf.com

Почему такие яркие цвета? Все просто: чтобы королеву легко можно было разглядеть в толпе (охране в том числе). По словам Ее Величества, если б она оказалась в бежевом, ее никто бы и не узнал.

Известно, что Елизавета нередко надевает один и тот же наряд несколько раз. В свою очередь, ее команда стилистов записывает, где и когда королева появлялась в той или иной вещи. Кстати, если Елизавета больше не планирует носить что-то из своего гардероба, эти вещи обычно продаются. Но чтобы не было никаких спекуляций на королевских вещах, во-первых, место, куда они относятся, держится в строжайшем секрете, а во-вторых, все ярлыки и этикетки удаляются – ничто не выдает факта, что одежда когда-то принадлежала королеве. 

123rf.com

Не шляпкой единой

Но не только тиары и шляпки украшают голову Ее Величества. Часто королеву можно увидеть… в обычной косынке, повязанной самым банальным образом – узлом под подбородком. Елизавета надевает платок, когда гуляет в парке со своими корги, катается на лошадях, водит машину или едет на своем поезде в шотландский замок Балморал. Во время прогулок ветер не щадит никого, даже монарха.

Конечно, это не простой платок с ближайшего рынка. Елизавета II – известный фанат платков Hermes. Классический Hermes – квадрат 90 на 90 см из 65 г самого лучшего шелка, полученного из 250 коконов. Но самое главное – все платки украшает уникальный рисунок, созданный вручную.

Первоначально на платках Hermes красовались лошади, что не могло не радовать королеву, страстную их поклонницу. Постепенно тематика изображений расширилась: морские, растительные, урбанистические, с животными – сейчас можно найти платок на любой вкус. Что касается кошелька, то цены на такие платочки тоже королевские, от £345. Ведь каждый платок является произведением искусства.

Если вы все еще думаете, покупать шляпку или нет, посмотрите на фотографии королевы, и тогда вопрос решится сам собой. Ведь даже маленькая шляпка способна превратить обычную женщину в леди и создать роскошный аристократический образ. 

Подготовила Оксана Кеш

profile-sample2
Медицинская халатность в стоматологии
25-04-2018
profile-sample2
Страховая компания изобличила мошенников благодаря «Фейсбуку»
06-03-2018
profile-sample2
Что делать, если вы попали в аварию за пределами Великобритании?
18-10-2017

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.