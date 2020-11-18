Дело в шляпке

Королева Елизавета II – известная любительница приодеться. Ее наряды изумляют всех необычной цветовой гаммой и фасонами. Букмекеры принимают ставки на то, в каком костюме появится Ее Величество, а модницы всего мира следят за новыми королевскими трендами. Сегодня поговорим о шляпках королевы – в них она выглядит особенно элегантно.

Корона на особый случай

Зачем вообще королеве шляпка? Считается, что королева Великобритании не должна показываться на публике с непокрытой головой, поэтому у нее должно быть как минимум два вида головных уборов: для официальных и неофициальных приемов.

Для официальных встреч у королевы в арсенале множество различных тиар, которые она использует на вечерних мероприятиях и деловых приемах. Главный королевский убор – корона – только для особых случаев. Елизавета надевала ее во время коронации и ежегодно надевает на церемонию открытия слушаний в парламенте. Хранится корона в королевской сокровищнице в Тауэре, а не на тумбочке в спальне, как многие думают. Перед коронацией Ее Величество примерила корону впервые и, чтобы привыкнуть к ее весу, надела ее заранее, перед чаепитием.

В остальное время королева появляется на публике в шляпке. В ее коллекции насчитывается более пяти тысяч экземпляров. Дизайн каждой из них Елизавета одобрила сама, и каждую из них удалось «выгулять».

Королевский отбор

Не каждая шляпка достойна головы Ее Величества – при создании фасона учитывается ряд требований. Во-первых, поля не должны быть большими, чтобы не закрывать лицо Елизаветы и не перекрывать ей обзор. Во-вторых, задняя часть шляпы не должна касаться ворота одежды. Ну и в-третьих, тулья не должна мешать выходить из машины. Поэтому у королевы так много асимметричных шляпок.

Шляпа королевы – предмет статусный. Почти каждый убор изготавливают специально к мероприятию. Например, если королева планирует визит в дом престарелых или больницу, то она надевает структурированную шляпу яркого цвета, чтобы аксессуар разглядели даже люди со слабым зрением. Кроме того, для таких случаев шляпы украшаются крупными перьями и камнями. А направляясь на королевские скачки Аскот, она обязательно выберет модель с утяжеленными полями, чтобы головной убор не унесло ветром.

Кстати, букмекеры на скачках принимают ставки не только на лошадей, но и на цвет шляпки Елизаветы II. Чтобы ни один сотрудник Букингемского дворца не раскрыл, как будет выглядеть королева, ее стилист Анжела Келли готовит несколько наборов одежды, и королева сама выбирает тот, в котором появится на публике.

Как же создается королевская шляпка? В первую очередь модельеры изготавливают пробник из соломы – так и фасон наглядно можно продемонстрировать, и на ткани сэкономить. И уж потом, после согласования с будущей владелицей, шляпку отшивают в задуманном материале и украшают разными декоративными элементами: перьями, цветами, атласными бантами и камнями.

Каждый охотник желает знать…

Да, по королевским нарядам можно изучать весь спектр радуги. Королева любит экспериментировать с цветами, поэтому ее наряды всегда яркие. Но опять же, надо знать, куда собирается пойти Ее Величество: цвет шляпы должен соответствовать характеру мероприятия. Если оно увеселительное, наподобие скачек, на королеве могут быть наряды самых неожиданных тонов, от персикового до салатового (а шляпки всегда идут в тон к наряду). Если же встреча предполагает что-то серьезное, королева надевает наряд темно-бордового или даже черного цвета. Хотя черный в основном используется только в дни траура.

Почему такие яркие цвета? Все просто: чтобы королеву легко можно было разглядеть в толпе (охране в том числе). По словам Ее Величества, если б она оказалась в бежевом, ее никто бы и не узнал.

Известно, что Елизавета нередко надевает один и тот же наряд несколько раз. В свою очередь, ее команда стилистов записывает, где и когда королева появлялась в той или иной вещи. Кстати, если Елизавета больше не планирует носить что-то из своего гардероба, эти вещи обычно продаются. Но чтобы не было никаких спекуляций на королевских вещах, во-первых, место, куда они относятся, держится в строжайшем секрете, а во-вторых, все ярлыки и этикетки удаляются – ничто не выдает факта, что одежда когда-то принадлежала королеве.

Не шляпкой единой

Но не только тиары и шляпки украшают голову Ее Величества. Часто королеву можно увидеть… в обычной косынке, повязанной самым банальным образом – узлом под подбородком. Елизавета надевает платок, когда гуляет в парке со своими корги, катается на лошадях, водит машину или едет на своем поезде в шотландский замок Балморал. Во время прогулок ветер не щадит никого, даже монарха.

Конечно, это не простой платок с ближайшего рынка. Елизавета II – известный фанат платков Hermes. Классический Hermes – квадрат 90 на 90 см из 65 г самого лучшего шелка, полученного из 250 коконов. Но самое главное – все платки украшает уникальный рисунок, созданный вручную.

Первоначально на платках Hermes красовались лошади, что не могло не радовать королеву, страстную их поклонницу. Постепенно тематика изображений расширилась: морские, растительные, урбанистические, с животными – сейчас можно найти платок на любой вкус. Что касается кошелька, то цены на такие платочки тоже королевские, от £345. Ведь каждый платок является произведением искусства.

Если вы все еще думаете, покупать шляпку или нет, посмотрите на фотографии королевы, и тогда вопрос решится сам собой. Ведь даже маленькая шляпка способна превратить обычную женщину в леди и создать роскошный аристократический образ.

Подготовила Оксана Кеш