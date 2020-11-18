subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Учителей обязывают открывать окна в классе из-за коронавируса

Учителей обязывают открывать окна в классе из-за коронавируса
Фото:123rf.com

Дети мерзнут на уроках

Школьных учителей обязывают открывать окна в классе, чтобы снизить риск распространения коронавируса воздушно-капельным путем, пишет The Guardian. Согласно опросу Teacher Tapp, 64% преподавателей постоянно держат их открытыми. Школы и до этого отапливались слабо, однако теперь учителя и ученики в буквальном смысле замерзают.

По словам одной учительницы, в ее классе вообще не было отопления – комната обогревалась теплом от работающих компьютеров. Теперь их убрали, чтобы ученики не могли подхватить COVID-19 через клавиатуру. «В 11 утра термометр показывал 13 градусов тепла, – рассказала она. – К концу дня я почти плакала».

Управление по охране труда в Великобритании (HSE) считает, что температура в помещении не должна опускаться ниже 16 градусов по Цельсию.

Закрывать школы – не выход, поэтому правительству необходимо принять меры, говорят специалисты.

Министерству образования необходимо выделить денежные средства на отопление школ. Каждый месяц они тратят не менее £1 тыс. на обогрев, а в пандемию счета возрастут вдвое. Кроме того, некоторые предлагают позволить людям ходить в школу в толстовках и пальто, чтобы не мерзнуть в формальной одежде. Школьные каникулы между семестрами тоже стоит увеличить – это позволит учителям немного расслабиться и снизит риск распространения вируса.

profile-sample2
Водители лондонских кэбов терпят убытки из-за пандемии
18-11-2020
profile-sample2
Спецпроект «Профессии»: пекарь
18-11-2020
profile-sample2
Жители Англии не спешат выплачивать штрафы за нарушение карантина
18-11-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.