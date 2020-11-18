Учителей обязывают открывать окна в классе из-за коронавируса

Дети мерзнут на уроках

Школьных учителей обязывают открывать окна в классе, чтобы снизить риск распространения коронавируса воздушно-капельным путем, пишет The Guardian. Согласно опросу Teacher Tapp, 64% преподавателей постоянно держат их открытыми. Школы и до этого отапливались слабо, однако теперь учителя и ученики в буквальном смысле замерзают.

По словам одной учительницы, в ее классе вообще не было отопления – комната обогревалась теплом от работающих компьютеров. Теперь их убрали, чтобы ученики не могли подхватить COVID-19 через клавиатуру. «В 11 утра термометр показывал 13 градусов тепла, – рассказала она. – К концу дня я почти плакала».

Управление по охране труда в Великобритании (HSE) считает, что температура в помещении не должна опускаться ниже 16 градусов по Цельсию.

Закрывать школы – не выход, поэтому правительству необходимо принять меры, говорят специалисты.

Министерству образования необходимо выделить денежные средства на отопление школ. Каждый месяц они тратят не менее £1 тыс. на обогрев, а в пандемию счета возрастут вдвое. Кроме того, некоторые предлагают позволить людям ходить в школу в толстовках и пальто, чтобы не мерзнуть в формальной одежде. Школьные каникулы между семестрами тоже стоит увеличить – это позволит учителям немного расслабиться и снизит риск распространения вируса.