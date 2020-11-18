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Жители Англии не спешат выплачивать штрафы за нарушение карантина

Жители Англии не спешат выплачивать штрафы за нарушение карантина
Фото:123rf.com

Больше всего от уплаты уклоняются в Кливленде и Западном Йоркшире

Жители Англии не спешат выплачивать штрафы за нарушение коронавирусных ограничений, пишет Sky News.

По данным отдела регистрации преступлений и правонарушений (ACRO), c 27 марта по 21 сентября 2020 года полиция Англии и Уэльса выписала 18 912 штрафов. 60% из них были оплачены позднее отпущенного 28-дневного периода или так и остались остались непогашенными.

В Кливленде доля неоплаченных штрафов составила 72% (215 из 298), в Нортумбрии – 68% (188 из 278), а в Западном Йоркшире – 66% (497 из 756).

В рекордсменах также отметились:

– Стаффордшир (65%, 28 из 43 штрафов);

– Дарем (65%, 115 из 178);

– Хамберсайд (63%, 88 из 140);

– Мерсисайд (61%, 300 из 492);

– Западный Мидленд (61%, 230 из 380);

– Южный Йоркшир (60%, 225 из 375).

Некоторые юристы считают, что новые ограничения «вносят беспорядок», кто-то выступает за отмену штрафов. Адвокат по правам человека Doughty Street Chambers Кирсти Бримелоу не удивлена масштабами уклонения от уплаты. «Эффективность штрафов под вопросом. По большей части они привносят дополнительный стресс в жизни людей, которым и так непросто», – добавила Бримелоу.

На прошлой неделе полиция получила приказ приостановить наложение крупных штрафов – до £10 тыс., однако позднее распоряжение отменили. Получивший штраф может обжаловать решение полиции в суде.

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