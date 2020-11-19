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British Airways будет тестировать пассажиров на коронавирус

British Airways будет тестировать пассажиров на коронавирус
Фото:123rf.com

Тестирование стартует 25 ноября на рейсах из США в Лондон

Авиакомпания British Airways начнет тестировать на коронавирус пассажиров, вылетающих из США в лондонский аэропорт Хитроу, сообщает Sky News. Генеральный директор компании Шон Дойл считает, что Великобритании необходимо пересмотреть свою карантинную политику. Так, Германия уже пытается заменить самоизоляцию тестированием.

В качестве эксперимента пассажирам предложат сдать тест трижды – за три дня до вылета, по прибытии в аэропорт и через три дня после прилета. Даже если результаты будут отрицательными, прибывшим все равно придется соблюдать двухнедельный карантин. Люди с положительным результатом смогут бесплатно перенести поездку на другую дату.

Тестирование стартует 25 ноября на рейсах из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Далласа. Результаты эксперимента British Airways предоставит правительствам США и Великобритании.

По словам Шона Дойла, число заражений коронавирусом на коммерческих рейсах невелико, и полеты безопасны.

Из-за ограничений на перелеты материнская компания British Airways – IAG – потеряла €6,2 млрд (£5,6 млрд) в 2020 году. Для сравнения, в 2019 году прибыль компании составляла €2,3 млрд (£2,1 млрд).

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