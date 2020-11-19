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Kartina.TV открывает доступ к детскому контенту

Kartina.TV открывает доступ к детскому контенту

Сервис русскоязычного телевидения Kartina.TV запустил акцию #ДетиДома, пока весь мир, включая жителей Великобритании, сидит дома. Детям тоже приходится несладко и настольные игры быстро надоедают. До 30 ноября любой взрослый может получить доступ к пакету детских каналов на 30 дней совершенно бесплатно. 

«Политика нашей компании всегда была и остается ориентированной на оперативное реагирование на нужды наших абонентов. 2020 год выдался непростым, особенно не просто детям и родителям. Занять детей – задача не из легких, особенно учитывая тот факт, что многие родители работают из дома.Мы решили внести свою лепту в решение этой задачи – запустили акцию #ДетиДома. Так, бесплатный доступ к пакету каналов «Детский» разнообразит досуг детей и облегчит жизнь взрослым. Оставайтесь дома и будьте здоровы!» – говорит Ольга Рогаченко, директор по маркетингу Kartina.TV.

Пакет #ДетиДома включает в себя 11 популярных развлекательных и познавательных телеканалов, предназначенных для юных зрителей: Мульт HD, Мультимузыка, СТС Kids HD, Ani, В гостях у сказки, Мультиландия, TiJi, Gulli Girl, Карамелька, Детский мир, Смайлик ТВ. Полнометражные анимационные фильмы, мультсериалы, киносказки, детская музыка, обучающие телепередачи и многое другое, что поможет родителям развлечь детей дома. 

Помимо этого, в выходные дни будет открыт доступ к дополнительным телеканалам и  тематическим видеотекам для уютных семейных вечеров. 

doma.kartina.tv

 

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