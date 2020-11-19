Пандем-интим: как адаптировать сексуальные желания и возможности к реальности ковида? (контент 18+)

Пандемия коронавируса показала, что, несмотря на все технические и культурные достижения нашего времени, людьми по-прежнему руководят основные инстинкты. И пока одни скупали в супермаркетах туалетную бумагу, консервы и муку, другие активно решали вопрос, как они будут удовлетворять свои сексуальные потребности. Оказавшись с партнером в одном доме, эту задачу решить гораздо проще, нежели в одиночестве. В результате всеобщей изоляции взлетели и продолжают расти продажи у сервисов онлайн-знакомств (стали более актуальны премиум-аккаунты) и, что логично, у продавцов секс-игрушек.

На секс-игрушки я хочу сделать отдельный упор. Сегодня это не фаллоимитаторы и вибраторы, которые издают звуки, напоминающие нечто среднее между рокотом застрявшего в канаве трактора и кряхтением старой ручной кофемолки. Как бьюти-журналист, при виде очередного девайса, предлагаемого мне рекламой в соцсетях, я начинаю всматриваться: что это? Аппарат для чистки пор или для стимуляции клитора, помада или вибропуля, роллер для массажа лица или девайс для стимуляции точки G, аппарат для усиления действия маски или симулятор орального секса? Они похожи как близнецы. Бьюти-гаджеты мимикрируют под секс-игрушки, а секс-игрушки – под бьюти-гаджеты.

С помощью двух экспертов: сексолога, психотерапевта, доктора психологии Татьяны Рыклиной (@dr.ryklina) и клинического психолога, сексолога, семейного терапевта, автора книг Натальи Кобылкиной (kobylkina.com) – мы поговорим о психологии женского наслаждения и об инструментах для его достижения.

Парные выступления

Татьяна Рыклина: «В период пандемии важно понимать: мы живем в состоянии стресса, что, как известно, негативно сказывается на сексуальной жизни. Бесспорно, карантин заставляет всех нас столкнуться с новым опытом, который не всегда благоприятно отражается на личных отношениях. Множественные конфликты, отсутствие личного пространства, недостаток эмоциональной поддержки, лимитированное социальное общение, ограничение привычных возможностей удовлетворить личностные и социальные потребности – все это может привести к падению мотивации и снижению сексуального желания. Но сексуальное возбуждение может быть и следствием внешнего стимула, а значит, насколько наша сексуальная жизнь угаснет или расцветет, зависит исключительно от нас самих».

Татьяна предлагает несколько советов для пар, оказавшихся на карантине и проживающих на одной территории.

Сближение или дистанция?

Важно понять, какова природа ваших отношений и сколько времени вы обычно проводите вместе. От этого будет зависеть и ваша сексуальная жизнь, и то, сумеете ли вы ее сохранить. Например, если вы привыкли проводить 24 часа в сутки вместе: вместе живете, вместе работаете, вместе детей растите (если они есть), – то во время эпидемии для вас мало что изменилось. Вы как были вместе и строили свои сексуальные отношения на тесном и практически постоянном времяпрепровождении, так и продолжаете существовать в той же динамике.

Но если вы пара, которая встречается или пересекается дома на три часа в день, а все остальное время вы привыкли проводить раздельно, советую совместно решить, как именно сохранить такую динамику и в период карантина. Например, вам может понадобиться работать в разных комнатах и ходить на прогулки по отдельности, чтобы успевать соскучиться друг по другу. Или, возможно, если у вас есть гостевая спальня, одному из партнеров стоит переселиться спать туда, чтобы ваши встречи снова стали чем-то особенным. В такой ситуации дистанция между вами – важный фактор успешной сексуальной жизни.

Снизить стресс

Не забывайте, что для некоторых из нас резкие перемены – большой стресс. Такой партнер может среагировать на ситуацию понижением сексуального интереса. Эта естественная реакция организма не должна вызывать ни у вас, ни у вашего партнера негативных эмоций. После весеннего карантина в Америке были проведены исследования, показавшие в целом спад сексуальной активности населения во время локдауна.

Что делать? Не паниковать, а, наоборот, постараться снизить стресс, насколько возможно. Сфокусируйтесь на том, что вы можете контролировать, и постарайтесь не думать о том, что находится вне вашего контроля. Создайте расслабляющую романтическую обстановку, совместно примите ванну, организуйте особый ужин, подумайте, чем можно удивить партнера, и, например, на выходных устройте ему или ей сюрприз. Давление будет неверной тактикой.

Найти время

Если у вас есть дети, вы знаете не понаслышке, как нелегко найти время для себя и уж тем более для секса. Однако на карантине как никогда важно это сделать: просыпайтесь раньше их, займите их чем-то в течение дня или улучите время вечером, после того как уложите отпрысков спать. Главное, найдите время для качественного совместного времяпрепровождения.

Выглядеть хорошо

Не забывайте заботиться о внешнем виде. Возможность не ездить на работу не означает, что можно дольше не мыть волосы и буквально жить в пижаме. Старайтесь ухаживать за собой так же, как до карантина: это не только положительно отразится на вашей сексуальной жизни, но и, несомненно, поднимет вам настроение. Смотреть на себя опрятную намного приятнее, и это отлично подстегивает либидо.

Пробовать новое

Пробуйте что-то новое: сексуальные игрушки для пар , новые позы, возможно секс в новом, еще не изведанном месте в вашем доме. Не стесняйтесь делиться с партнером своими фантазиями и будьте готовы услышать о тайных желаниях партнера. Если вы хотите разнообразить сексуальную жизнь, всегда начинайте с разговора о своих сексуальных потребностях: чего именно вы хотите и что вам для этого необходимо.

Сексуальная активность – лакмусовая бумажка семейных отношений, поэтому сфокусируйтесь на ней и постарайтесь сохранить то, что работает именно для вас, оставляя место для эксперимента!

Помоги себе сам

Важно понимать, что, когда эксперты пишут о положительном влиянии гормонов при сексуальной активности, имеется в виду ее пик – оргазм, которого можно достичь самостоятельно и не достичь с партнером. Многочисленные исследования подтверждают, что именно во время оргазма наш организм производит гормоны счастья, которые отвечают не только за мгновенное удовольствие, но и, например, оказывают обезболивающее действие, помогая избавиться от головной боли или болей при менструации. Ну и конечно, при регулярной сексуальной активности с партнером мы получаем дополнительные бонусы: улучшается кровообращение, укрепляется иммунитет, происходит общее омоложение организма.

Татьяна Рыклина: «В августе 2020 года фонд Теренса Хиггинса опубликовал статью под названием «Ваш лучший сексуальный партнер – это вы сами». В статье предлагается обратить внимание на то, как вы можете сами себя сексуально удовлетворить. Секс-игрушки, мастурбация, секс онлайн или по телефону предлагаются как самый безопасный вид интимных отношений для тех, у кого нет постоянного партнера. Как я уже упоминала, наличие сексуальных потребностей карантин или пандемия не отменили, а вот возможность построить отношения или даже провести время вместе людям из разных домов практически свелись на нет из-за новых правил.

Всем тем, кто остался в карантин в одиночестве, важно не фокусироваться на отсутствии партнера, а позволить себе наслаждаться сексом самостоятельно, используя современные технологии. Значение оргазма для здоровья очень велико: сексуальная активность стимулирует выработку дофамина, эндорфина и окситоцина – гормонов счастья, которые помогают расслабиться, снижают стресс. Сегодня существует множество вариаций сексуальной жизни, и ее значимость для физического и психологического здоровья нельзя недооценивать».

Шесть видов женского оргазма

Наталья Кобылкина: «Оргазм помогает подзарядиться, убрать ненужные страхи, сблизиться с партнером, осознать свою идентичность и почувствовать себя тут и сейчас. Когда пятнадцать лет назад я начала проводить первые курсы по сексологии, я была шокирована тем, как много женщин даже не подозревают, на что способно их тело и какое удовольствие они могут получать. Когда я начинаю очередной разговор с вопроса: «Какой оргазм вы получаете?» – ответ почти всегда один: клиторальный, только при мастурбации. Вы удивитесь, но 80% женщин никогда не достигали оргазма с партнером! Давайте вместе изменим эту статистику. Я расскажу про шесть основных типов женского оргазма».

(1) Клиторальный оргазм достигается при стимуляции клитора пальцами, вибратором, напором воды или языком партнера (последнее не всегда доводит до оргазма). Многие женщины никогда не мастурбировали и не могут подсказать партнеру, что именно работает для них. Существует множество практик, которые помогают не только достичь сексуальной разрядки, но и усилить такой оргазм, например так называемый турбооргазм (совместная с партнером стимуляция клитора, влагалища и ануса). Прелесть клиторальных оргазмов в том, что их может быть сразу несколько, один за другим.

Две игрушки для клиторального оргазма

LELO – шведская дизайнерская марка, лидер продаж в мире интимных аксессуаров с 2003 года, постоянно выпускает инновационные секс-игрушки для мужчин, для женщин и для совместной игры.

Стимулятор клитора SONA™ 2 (£79) – игрушка для интенсивного оргазма. С помощью инновационной технологии SenSonic происходит практически бесконтактная стимуляция всей поверхности клитора: специально разработанный силикон «впитывает» звуковые волны и передает их в зону клитора, вызывая более глубокие и нежные ощущения, чем при непосредственном прикосновении или вибрации. Результат – сногсшибательный оргазм, который в LELO справедливо называют «клиторальным сумасшествием».

Симулятор орального секса ORA™ 3 (£130) – игрушка для тех, кто хочет испытать оральный секс высшего качества. Технология PreMotion™ с помощью точных движений кончика, имитирующего язык партнера, обеспечивает подлинность ощущений, при этом скорость оральной стимуляции увеличивается на 25%. А технология IntelliSense отвечает за сенсоры и умные алгоритмы, которые помогают определить, как вы пользуетесь гаджетом, и адаптируют прибор для достижения максимального удовольствия. Функция LELO Cruise Control – инновация, которая регулирует мощность игрушки: она отвечает на интенсивность использования более мощными вибрациями.

Обе игрушки водонепроницаемые, выполнены из силикона и оснащены бесшумной технологией. Вы можете регулировать уровень мощности и выбирать разные варианты вибрации.

Ученые установили, что самые интенсивные оргазмы женщина испытывает примерно в 36 лет.

(2) Вагинальный оргазм, увы, встречается редко. Многие женщины комплексуют из-за его отсутствия и даже симулируют его. Мой совет – делайте массаж влагалища. Вы не только найдете зоны удовольствия, но и натренируете себя для получения глубокого оргазма. Также помогают укрепляющие упражнения Кегеля с вагинальными шариками . С партнером этого вида оргазма проще достичь монотонными повторяющимися движениями. Помогает и дополнительная стимуляция чувств – можно завязать глаза, руки.

(3) Женская эякуляция (ее еще называют струйным оргазмом) – это очень сильный и яркий оргазм, при котором из влагалища и желез вокруг уретры выстреливает некоторое количество жидкости. Практически каждая женщина может его испытать, следуя специальным техникам.

(4) Анальный оргазм, что закономерно, происходит при анальном сексе.

Я провела семинары для более чем сотни тысяч женщин и заметила, что анальный секс – стихия сильных, любящих контроль женщин. Не все получают удовольствие от этого вида секса, но большинство или боится его, или занимается им неправильно. Важна подготовка: массаж зоны, медленное и нежное введение, большое количество лубриканта. Вы можете приобрести игрушки, тренирующие мышцы ануса (Plugs), чтобы подготовиться.

(5) Маточный оргазм – самый долгий и глубокий, все тело пульсирует от удовольствия. Для его достижения имеет значение размер, ведь оргазм достигается за счет стимуляции шейки матки. Используйте позиции для более глубокого проникновения, а ваш партнер может дополнительно стимулировать процесс, нажимая на нижнюю часть живота.

(6) Энергетического оргазма можно достичь, практикуя тантрический секс и выполняя различные дыхательные упражнения: вы дышите с партером в одном ритме и темпе. Основная цель – чувствовать, как энергия движется по телу, обмениваться ею с партнером и уметь вместе достигать пика.

Наталья Кобылкина: «Как опытный сексолог, я могу смело заявить, что каждая женщина может испытывать глубокий и яркий оргазм. Для этого нужно избавиться от чувства страха и стыда, изучить свое тело и начать практиковаться – самостоятельно и с партнером, который готов учиться и развиваться вместе с вами».