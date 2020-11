Станции лондонского метро переименовали в честь запуска PlayStation 5

19 ноября в Великобритании поступит в продажу новая игровая консоль Playstation 5. В честь ее выхода компания Sony организовала пиар-акцию в лондонском метро, пишет The Verge.

Таблички у входа к станции Oxford Circus превратились в логотипы кнопок Playstation – квадрат, круг, треугольник и крест.

From one iconic shape to four. We’ve given the Oxford Circus Tube signs a #PS5 upgrade. 👀 pic.twitter.com/iw9qlEXR7B

— PlayStation UK (@PlayStationUK) November 18, 2020