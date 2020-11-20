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Букеровскую премию получил шотландский писатель Дуглас Стюарт

Букеровскую премию получил шотландский писатель Дуглас Стюарт
Фото:twitter.com/Doug_D_Stuart

Жюри оценило его дебютный роман «Шагги Бейн»

Обладателем Букеровской премии в этом году стал шотландский писатель Дуглас Стюарт. Он получил награду за дебютный роман «Шагги Бейн» (Shuggie Bain), пишет The Evening Standard.

Жюри объявило о своем решении 19 ноября; торжественная церемония прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В ней приняли участие герцогиня Корнуольская Камилла и бывший президент США Барак Обама.

44-летний Стюарт – выпускник Королевского колледжа искусств (Royal College of Art). После его окончания он переехал в Нью-Йорк, где работал в области дизайна одежды с такими известными компаниями, как Calvin Klein, Ralph Lauren и Gap. Около десяти лет назад Стюарт начал писать.

Роман «Шагги Бейн» рассказывает о мальчике, который растет в бедной семье в Глазго 1980-х годов. Мать главного героя борется с алкоголизмом. Произведение посвящено матери автора, которая также страдала от пагубной привычки и умерла, когда Дугласу было 16 лет.

По словам Стюарта, полученные в качестве приза 50 тысяч фунтов помогут ему отвлечься от основной работы и сосредоточиться на написании второго романа. Писатель очень скучает по родной Шотландии и подумывает вернуться из США домой.

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