Елизавета II и принц Филипп отмечают 73-летие своего брака

Букингемский дворец поделился новым фото пары

Букингемский дворец опубликовал новое фото Елизаветы II и принца Филиппа в честь 73-й годовщины их свадьбы, пишет BBC. На снимке Ее Величество и герцог Эдинбургский рассматривают поздравительные открытки, пришедшие со всей страны и других уголков мира.

Принц Филипп держит в руках особый подарок – открытку от правнуков: семилетнего Джорджа, пятилетней Шарлотты и двухлетнего Луи. Дети принца Уильяма и герцогини Кэтрин нарисовали цифру 73 и украсили открытку красными, желтыми, зелеными и синими кругами.

94-летняя королева и ее 99-летний супруг находятся на самоизоляции в Виндзорском замке из-за карантина в Англии. Никаких праздничных мероприятий в честь даты не планируется.

20 ноября 1947 года Елизавета, тогда еще будучи принцессой, вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, сына греческого принца Андрея. После свадьбы он получил титул герцога Эдинбургского. Это абсолютный рекорд по длительности брака среди всех британских монархов.