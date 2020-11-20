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Объем государственных заимствований в октябре снизился до £22 млрд

Объем государственных заимствований в октябре снизился до £22 млрд
Фото:123rf.com

Однако госдолг Великобритании превысил £2,08 трлн

Объем государственных заимствований в октябре 2020 года немного снизился по сравнению с предыдущими месяцами, сообщает City A.M. По данным Национальной статистической службы (ONS), в сентябре правительство взяло в долг £28,6 млрд, в октябре – £22,3 млрд.

Тем не менее, общая сумма государственного займа за период с марта по октябрь выросла до рекордных £215 млрд. Специалисты из Управления бюджетной ответственности (OBR) прогнозируют, что к марту 2021 года она составит £372 млрд.

Британский государственный долг впервые в истории превысил £2,08 трлн и сейчас составляет 100,8% ВВП. В последний раз госдолг превышал валовый продукт в 1960-1961 финансовом году.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак не отрицает, что готов привлечь дополнительные денежные средства для продления схемы furlough и восстановления экономики после пандемии. Однако 5,5 млн госслужащих, за исключением работников NHS, могут остаться без индексации зарплаты, пишет BBC.

Выступление Риши Сунака по планам на 2021-2022 финансовый год запланировано на среду, 25 ноября. Но профсоюзы уже призывают министра финансов отказаться от планов – заморозка доходов станет большим ударом для людей, и так пострадавших из-за пандемии.

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