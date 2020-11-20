Огни на рождественской елке зажгут 3 декабря

А вот ярмарку на Трафальгарской площади отменили

Каждый год Лондон получает подарок из города Осло – огромную рождественскую ель, которую по традиции устанавливают на Трафальгарской площади. Впервые подобный подарок отправился в британскую столицу из Норвегии в 1947 году в знак благодарности за помощь во время Второй мировой войны.

Обычно на церемонию вырубки дерева приезжает лорд-мэр Вестминстера, однако из-за коронавирусных ограничений в этот раз на мероприятии присутствовал посол Великобритании в Норвегии. Дерево срубили во вторник, 17 ноября, и отправили в Лондон.

Каждый год ель украшают светящимися гирляндами, а церемония их зажигания проходит в первый четверг декабря. В этом году она состоится 3 декабря, несмотря на коронавирус, радует новостью портал Secret London. Однако без традиционного рождественского шествия и хоралов: выступления лорд-мэра Вестминстера, мэра Осло и христианской благотворительной организации «Армия спасения» (The Salvation Army) пройдут онлайн. Их можно будет посмотреть, начиная с 18:00 3 декабря на «Фейсбуке» и YouTube.

Не будет в этом году и рождественской ярмарки на Трафальгарской площади: массовые собрания запрещены из-за угрозы заражения COVID-19.