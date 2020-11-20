﻿﻿﻿﻿﻿

Огни на рождественской елке зажгут 3 декабря

Огни на рождественской елке зажгут 3 декабря
Фото:commons.wikimedia.org

А вот ярмарку на Трафальгарской площади отменили

Каждый год Лондон получает подарок из города Осло – огромную рождественскую ель, которую по традиции устанавливают на Трафальгарской площади. Впервые подобный подарок отправился в британскую столицу из Норвегии в 1947 году в знак благодарности за помощь во время Второй мировой войны.

Обычно на церемонию вырубки дерева приезжает лорд-мэр Вестминстера, однако из-за коронавирусных ограничений в этот раз на мероприятии присутствовал посол Великобритании в Норвегии. Дерево срубили во вторник, 17 ноября, и отправили в Лондон. 

Каждый год ель украшают светящимися гирляндами, а церемония их зажигания проходит в первый четверг декабря. В этом году она состоится 3 декабря, несмотря на коронавирус, радует новостью портал Secret London. Однако без традиционного рождественского шествия и хоралов: выступления лорд-мэра Вестминстера, мэра Осло и христианской благотворительной организации «Армия спасения» (The Salvation Army) пройдут онлайн. Их можно будет посмотреть, начиная с 18:00 3 декабря на «Фейсбуке» и YouTube.

Не будет в этом году и рождественской ярмарки на Трафальгарской площади: массовые собрания запрещены из-за угрозы заражения COVID-19.

profile-sample2
Огни на рождественской елке зажгут 3 декабря
20-11-2020
profile-sample2
Букеровскую премию получил шотландский писатель Дуглас Стюарт
20-11-2020
profile-sample2
Телеканал ТНТ-International появился во всех телевизорах Великобритании
20-11-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.