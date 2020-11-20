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Телеканал ТНТ-International появился во всех телевизорах Великобритании

Телеканал ТНТ-International появился во всех телевизорах Великобритании
Фото:ТНТ-International

С 19 ноября телеканал можно смотреть и в Соединенном Королевстве

С 19 ноября главный развлекательный телеканал России можно смотреть на всей территории Соединенного Королевства с помощью бесплатной многофункциональной платформы Channelbox, доступной на Freeview, номер 271.

Теперь британские зрители смогут увидеть все самые громкие премьеры ТНТ, одновременно со зрителями в России. 24 часа в сутки на канале выходят самые лучшие российские реалити-шоу, ситкомы, драматические киносериалы, полнометражные фильмы, шоу талантов и, конечно, огромное количество развлекательных проектов на любой вкус. Только на ТНТ — самое долгоиграющее реалити-шоу в истории российского телевидения «Дом-2», самое популярное комедийное шоу Comedy Club, культовые российские ситкомы «Универ», «Интерны», «Полицейский с Рублевки», «Физрук», «Ольга», киносериалы «Домашний арест», «Измены», «Чернобыль. Зона отчуждения» и десятки других суперпопулярных проектов.

Уже 30 ноября, когда ТНТ-International появится во всех телевизорах Великобритании, в эфире канала стартует одна из самых долгожданных премьер этой осени, комедийный сериал «Идеальная семья», рассказывающий историю о семье Соколовых, соревнующуюся за звание идеальной в реалити-шоу и пытающуюся стать лучшей версией себя. Вглавных ролях Павел Деревянко и Ольга Медынич. Также на канале идет мистическая 8-серийная драма «Перевал Дятлова», основанная на реальных событиях и рассказывающая об одной из самых загадочных историй эпохи СССР — гибели группы студентов на Северном Урале в 1959 году.

И самое главное, включив ТНТ-International в своем телевизоре однажды, будьте уверены, что больше никогда не потеряете его из виду. Уникальный пользовательский интерфейс платформы Channelbox автоматически запоминает последний просмотренный канал и показывает его при следующих посещениях. Таким образом ТНТ-International навсегда поселяется на вашем главном экране.

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