Буллингу здесь не место: что это за явление, как с ним борются в Великобритании и куда обращаться за помощью

Что такое буллинг

Слово «буллинг» происходит от английского «bully», что в переводе значит «хулиган», «драчун», эти понятия, в свою очередь, сформировались от слова «бык» (англ. bull).

В общепринятом значении буллинг это не что иное, как психологический террор, травля, насилие над человеком в коллективе. Это может произойти в детском саду, школе, на работе, но по статистике, буллинг чаще встречается среди подростков.

www.gov.uk не дает этому явлению юридического определения, но оно обозначается как повторяющееся, приносящее физический или эмоциональный вред поведение, зачастую направленное на определенную группу людей по их религиозной, половой или расовой принадлежности.

Не стоит путать буллинг с моббингом, что является менее радикальной формой агрессии. В случае моббинга агрессор чаще просто отпускает шутки в адрес другого человека, обзывается, распускает сплетни. В таких случаях проблема не доходит до травли, как это происходит при буллинге, который может сопровождаться физическим насилием, постоянными насмешками, угрозами, оскорблениями в реальной жизни и киберпространстве (по телефону и интернету).

Что гласит закон

Согласно закону (Education and Inspections Act 2006), во всех государственных школах

должен иметься устав, регламентирующий поведение, а также указывающий меры предотвращения буллинга среди учеников. Учителя, ученики и их родители должны быть непременно осведомлены об этом документе. Кроме того, согласно закону о борьбе с дискриминацией (Equality Act 2010), работники школ должны предотвращать угрозы и издевательства. При поступлении жалобы на буллинг школа обязана принять меры исходя из серьезности действий обидчика/-ов: от дисциплинарных мер до полиции и обращения в социальные службы.

Защиту детей также регламентируют и другие законы, в их числе Закон об образовании (Education Act 2002), Закон о несовершеннолетних (Children Act 1989) и другие.

Заметим, что не все его формы буллинга караются законом. Насилие, нападения, кражи, повторяющиеся угрозы и преступления, совершенные на почве ненависти, являются незаконными. Поэтому если вы или кто-то другой пострадали от подобных действий, непременно обратитесь в полицию.

Где искать помощи и поддержки

Anti-Bullying Aliance (ABA) – это ведущая организация, занимающаяся проблемами

буллинга. АВА проводит просветительскую работу на местном и государственном уровне для предотвращения буллинга и достижения долгосрочных изменений. Члены альянса, которыми могут стать как частные лица, так и организации, постоянно делятся информацией и действенными практиками.

В ноябре АВА проводит ежегодную «Неделю против буллинга», во время которой освещает проблему насилия и издевательств в школе и призывает учителей, учеников и родителей участвовать в борьбе с этой проблемой.

На интернет-странице АВА можно найти важную информацию о буллинге и о том, как

вести себя, если вы каким-то образом вовлечены в эту проблему.

www.anti-bullyingalliance.org.uk

Bullying UK – это часть организации Family Lives, которая занимается поддержкой

семей в сложных ситуациях. Главными источниками помощи пострадавшим являются

горячая телефонная линия и онлайн-чат. Кроме того, у организации существуют индивидуальные системы поддержки, одна из них как раз разработана для жертв буллинга. Family Lives проводит онлайн-программу для родителей Parents together online, пройдя шесть интерактивных информационных блоков которой, можно почувствовать себя более счастливым и уверенным в своих действиях. Здесь также есть онлайн-форумы, где родители могут делиться своими переживаниями.

www.bullying.co.uk

Kidscape UK – это первая в своем роде благотворительная организация, занимающаяся

предотвращением буллинга и защитой детей. Основанная в 1985 году, сегодня она занимает лидирующие позиции в этом непростом вопросе. Кidscape занимается общенациональным обучением по всем аспектам буллинга и защите детей. Работа ведется как с детьми, так и с учителями и специалистами в других областях.

Кроме того, эта организация проводит бесплатные обучающие семинары для жертв буллинга и их родителей, а также выпускает специализированную литературу.

К слову, интернет-ресурсы Kidscape – кладезь полезной информации и советов. СМИ

нередко обращаются к Kidscape за комментариями относительно буллинга, что говорит

о важной роли и отличной репутации этой благотворительной организации.

www.kidscape.org.uk

Internet Matters – это лондонская некоммерческая организация, помогающая родителям обезопасить детей в онлайне. Организацию поддерживают лидирующие британские провайдеры интернета, а также такие благотворительные организации, как NSPCC, Childnet.

Интернет-ресурс Internet Matters предоставляет информацию о главных интернет-опасностях, которым подвержены дети. Отдельная часть информации нацелена именно на кибербуллинг и раскрывает сразу три аспекта: определение явления, его предотвращение и борьба с ним.

www.internetmatters.org/issues/cyberbullying

ChildLine – это горячая телефонная линия для детей, которые оказались в тяжелой

ситуации и хотят этим поделиться или попросить помощи. Специалисты организации работают с любыми детскими проблемами, в том числе помогают жертвам буллинга. Кроме консультаций по телефону, на интернет-странице ChildLine можно найти очень много полезной информации о проблеме, начиная с классификации буллинга и заканчивая предоставлением специальной помощи ставшими объектом травли глухонемым детям.

www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety

The Diana Award Anti-Bullying Campaign – это кампания, которая при поддержке

герцога Кембриджского объединяет молодых людей, родителей и учителей в борьбе с

буллингом в школах. Работа ведется в направлении изменения культуры поведения по отношению к буллингу. Существует четыре основных программы: программа обучения «послов», которые смогут применять новые знания, чтобы помочь снизить градус издевательств в своих школах, программа для онлайн-послов, мобильные информационные семинары по кибербуллингу и семинары, помогающие восстановить и поднять самооценку.

www.diana-award.org.uk/anti-bullying/about

Другая полезная информация:

www.gov.uk

www.saferinternet.org.uk

Подготовила Вероника Гориа Саво