Актуальная налоговая и иммиграционная информация от компании Law Firm

Предлагаемая реформа по налогу на прирост капитала

В среду, 11 ноября, правительству Великобритании был представлен обзор по реформе налога на прирост капитала, известного как capital gain tax (CGT). Реформа инициирована правительством с целью покрытия растущих расходов в связи с COVID-19. Как правило, CGT взимается с дохода от продажи или отчуждения активов, например второго дома или акций. Согласно отчету, предлагаемые изменения позволят за счет пересмотра ставок и льгот по CGT дополнительно привлечь в бюджет £14 млрд.

Основная рекомендация налогового отчета – привести ставки CGT в соответствие со ставками налога на доходы (income tax), а именно удвоить текущие дифференцированные ставки CGT 10 и 20% до 20 и 40/45% соответственно. Кроме того, в отчете предлагается облагать акции, присужденные сотрудникам и владельцам-менеджерам как вознаграждение, тоже по ставкам налога на доходы.

Также рекомендуется сократить список исключений, при которых можно не платить CGT, например отменить необлагаемый минимум в £12 300, известный как annual exempt allowance.

Налогоплательщики не платят CGT с недвижимости, которая считается основным местом жительства, личного имущества стоимостью менее £6 000, частных автомобилей, включая старинные автомобили, подарков зарегистрированным в Великобритании благотворительным организациям, некоторых государственных ценных бумаг и в случае, когда чистый доход от налогооблагаемых активов не превышает необлагаемый минимум за налоговый год. В качестве дополнительного источника дохода правительству рекомендуется снизить сумму налогооблагаемого минимума с £12 300 до 6 000 или 2 500. По оценкам экспертов, это привлечет в бюджет от £480 млн до 835 млн дополнительных налоговых поступлений.

Другое возможное изменение связано с налогом на наследство. Как заявляют налоговые советники, налогоплательщик не должен быть освобожден одновременно от inheritance tax exemption и capital gains tax death uplift. В результате рекомендуется отменить capital gains tax death uplift, если применяется освобождение от налога на наследство.

Реформа также направлена на отмену Investor’s Relief, введенного в 2016 году для поддержки компаний, не котирующихся на бирже, чтобы они могли привлечь дополнительный капитал. Физическое лицо может применить ставку CGT 10% при продаже акций некотирующихся компаний, если владеет этими акциями не менее трех лет, при этом доход от продажи не должен превышать £10 млн. Согласно опросу, проведенному в рамках предлагаемой реформы, льгота непопулярна: только 5% респондентов заявили, что хотели бы ей воспользоваться.

Предлагаемые изменения пока носят рекомендательный характер и должны быть утверждены парламентом.

Иммиграционный закон от 2020 года

Закон о координации иммиграции и социального обеспечения (выход из ЕС) 2020 вступил в силу 11 ноября.

Этот документ намного короче других иммиграционных законов, но вносит существенные изменения в то, как граждане ЕС будут рассматриваться иммиграционным законодательством. Правительство заявляло о намерении принять закон, прекращающий свободное передвижение, и отменить внутреннее законодательство, которое вводит в действие законы ЕС об иммиграционных правах, чтобы проложить путь для новой иммиграционной системы, основанной на баллах.

Также в законе оговорено особое положение ирландских граждан.

Отмена законодательства о свободном передвижении

Раздел 1 нового закона об иммиграции отменяет длинный перечень положений, которые были необходимы для имплементации законов ЕС о свободном передвижении в иммиграционном законодательстве Великобритании.

В частности, он отменяет:

– раздел 7 закона об иммиграции 1988 года, который освобождал граждан ЕС от необходимости получения разрешения на въезд и пребывание;

– статью 1 положения о рабочих, которая давала гражданам ЕС право работать в Великобритании, как если бы они были британскими гражданами;

– все производные от ЕС права, сохраненные разделом 4 закона о Европейском союзе 2018 года, которые зависели от договоров ЕС и обязательств Великобритании по законодательству ЕС.

Иммиграционный статус ирландских граждан

Главный итог заключается в том, что новый закон об иммиграции сохраняет особое положение ирландских граждан в британском иммиграционном законодательстве.

В частности, по новому закону ирландскому гражданину не требуется разрешение на въезд или пребывание в Соединенном Королевстве. Это проясняет положение ирландских граждан, прибывающих в Великобританию из таких стран, как Ирландия, Великобритания, с острова Мэн и Нормандских островов.

Ранее внутреннее законодательство освобождало ирландских граждан от необходимости иметь разрешение на въезд и пребывание только в том случае, если они въехали в Великобританию из единого миграционного пространства (Common Travel Area). Эффект от этого был замаскирован, пока Великобритания была членом ЕС, потому что все ирландские граждане в любом случае имели такое освобождение в силу законов о свободном передвижении.

Теперь, когда законы ЕС о свободном передвижении исчезают, существует риск произвольного различия в обращении с ирландскими гражданами, которого удалось избежать благодаря этому законодательству.

Иммиграционные юристы были несколько разочарованы тем, что политика правительства Великобритании в отношении депортации ирландских граждан только в исключительных обстоятельствах не была включена в основное законодательство. В настоящее время это просто заявление о политике, и оно также не было включено в иммиграционные правила.

Будущее иммиграционной системы

Большая часть дебатов как в парламенте Великобритании, так и за его пределами касалась двух моментов, которые составляют ключевой контекст нового закона, но прямо в нем не упоминаются.

Первый – схема EU Settlement Scheme, касающаяся граждан ЕС и членов их семей, проживающих в Великобритании. Как известно всем иммиграционным юристам, требование подать заявление до установленного срока неизбежно приведет к тому, что значительное число людей лишится постоянного статуса, а это повлечет как серьезные трудности для тех, кто остался без какого-либо иммиграционного статуса, так и политические проблемы для правительства.

Второй момент – новая балльная иммиграционная система. Новый закон был необходим для отмены закона о свободном передвижении, но ничего не проясняет насчет новой системы, которая вводится с использованием вторичного законодательства для внесения изменений в иммиграционные правила обычным способом. Эти изменения гораздо менее заметны, но говорят нам гораздо больше о том, как будет выглядеть новая иммиграционная система Великобритании, чем сам новый закон об иммиграции.

Решение апелляционного суда в отношении перерывов в проживании для подачи на ПМД на 10-летней основе

В новом судебном деле Hoque&Ors v SSHD [2020] EWCA Civ 1357 апелляционный суд рассмотрел вопрос о временных разрывах в законном проживании в стране в аппликационных заявлениях для подачи на ПМЖ на десятилетнем основании.

Суд установил, что предыдущее судебное решение в этой связи – R (Masum Ahmed) v SSHD [2019] EWCA Civ 1070, которым было ранее установлено, что любой заявитель, который пересидел (overstayed) какой-либо период времени нахождения в стране без наличия действующей визы, не будет иметь права подавать заявление на ПМЖ на десятилетнем основании, – было применено неправильно.

В процессе принятия решения и представитель Home Office, и иммиграционные правила в целом подверглись довольно жесткой критике.

Лорд-судья Андерхилл огласил новое решение суда. Суд пришел к выводу, что часть пункта 276B(v) иммиграционных правил Великобритании, допускающая короткие периоды нахождения в стране без действующей визы, должна быть проигнорирована. Приведенное выше новое судебное решение будет слабым утешением для людей, чьи апелляции уже были отклонены, но оно по крайней мере оставляет будущим заявителям и их представителям большую уверенность в вопросе о предыдущих периодах нахождения в стране без действующей визы.

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