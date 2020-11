Королевская семья поделилась рецептом рождественского пудинга

Рождественский пудинг является неотъемлемой частью праздничного стола. Тысячи семей по всей Великобритании готовят этот десерт на Рождество. Обычно его принято замешивать в воскресенье за месяц до празднования. В этом году оно пришлось на 22 ноября.

Основными ингредиентами пудинга являются сухофрукты, цитрусовая цедра, специи и сахар. Все они соединяются при помощи яиц, муки и говяжьего жира. Затем десерт заворачивают в полотенце, фольгу или пленку и отправляют дозревать в сухое и прохладное место. Перед подачей на стол блюдо пропитывают бренди или другим алкогольным напитком.

В этом году королевская семья решила поделиться своим рецептом, пишет The Telegraph. Один из ингредиентов удивил именитых поваров: оказывается, королевские кулинары используют для пропитки не портвейн, джин или Дюбонне, любимый аперитив Елизаветы II, а бренди, ром и пиво. Считалось, что последнее добавляют в пудинг простые семьи, но никак не королевские особы!

🥄 Today is #StirupSunday: traditionally the day when home cooks ‘stir up’ their Christmas pudding mixture.

This year, chefs in the Royal kitchens have shared their recipe for a traditional Christmas pudding.

We hope that some of you enjoy making it in your own homes. pic.twitter.com/BNepTPJD6a

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 22, 2020