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Королевская семья поделилась рецептом рождественского пудинга

Королевская семья поделилась рецептом рождественского пудинга
Фото:123rf.com

Один из ингредиентов удивил именитых поваров

Рождественский пудинг является неотъемлемой частью праздничного стола. Тысячи семей по всей Великобритании готовят этот десерт на Рождество. Обычно его принято замешивать в воскресенье за месяц до празднования. В этом году оно пришлось на 22 ноября.

Основными ингредиентами пудинга являются сухофрукты, цитрусовая цедра, специи и сахар. Все они соединяются при помощи яиц, муки и говяжьего жира. Затем десерт заворачивают в полотенце, фольгу или пленку и отправляют дозревать в сухое и прохладное место. Перед подачей на стол блюдо пропитывают бренди или другим алкогольным напитком.

В этом году королевская семья решила поделиться своим рецептом, пишет The Telegraph. Один из ингредиентов удивил именитых поваров: оказывается, королевские кулинары используют для пропитки не портвейн, джин или Дюбонне, любимый аперитив Елизаветы II, а бренди, ром и пиво. Считалось, что последнее добавляют в пудинг простые семьи, но никак не королевские особы!

Обладатель нескольких звезд «Мишлен», шеф-повар Ричард Корриган также раскритиковал выбор говяжьего жира, добавив, что у «сливочного масла вкус гораздо богаче». Остальные ингредиенты удивления не вызывают: изюм, цедра, мука и сахар.

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Королевская семья поделилась рецептом рождественского пудинга
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