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Борис Джонсон представил новые коронавирусные ограничения

Борис Джонсон представил новые коронавирусные ограничения
Фото:instagram.com/borisjohnsonuk

Они начнут действовать в Англии после 2 декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что локдаун в Англии заканчивается 2 декабря, пишет BBC. С 3 декабря местным жителям снова разрешается встречаться со знакомыми, но в рамках «правила шести». Также откроются салоны красоты, парикмахерские и барбершопы, непродовольственные магазины, спортзалы и спортивные площадки, а также религиозные учреждения. Пабы и рестораны будут работать до 23:00.

Разрешается проведение свадеб (ограничение по количеству приглашенных – 15 человек) и похорон (30 человек), а также посещение театральных постановок, концертов и спортивных мероприятий. Ограничение на поездки внутри страны отменяется, но людям по-прежнему рекомендуют работать из дома.

На смену общему карантину снова приходит трехуровневая система ограничений, добавил премьер-министр. В городах и графствах будут действовать разные ограничения в зависимости от коэффициента заболеваемости R – их будут пересматривать каждые 14 дней.

Например, при первом уровне все бары и рестораны будут работать до 23:00. При втором – только те, в которых подают горячие блюда, при третьем – все пабы и рестораны закрываются и работают только на доставку.

В регионах с первым уровнем ограничений допускается присутствие 4 тыс. человек на трибунах, со вторым уровнем – уже не более двух тысяч, с третьим – матчи проходят без болельщиков.

Ночевать в гостях можно только в том случае, если вы проживаете в регионе с первым или вторым уровнем ограничений, но и тогда рекомендуется оставаться в пределах своего support bubble.

В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии продолжат действовать свои ограничения. Однако на период рождественских праздников во всех областях Соединенного Королевства будут введены послабления, чтобы люди смогли собраться вместе. О них Борис Джонсон пообещал объявить позднее.

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