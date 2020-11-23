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Оксфордский словарь не смог выбрать слово года

Оксфордский словарь не смог выбрать слово года
Фото:123rf.com

И назвал целых шестнадцать!

Оксфордский словарь английского языка не смог определиться со словом года, пишет The Evening Standard. По мнению составителей, минувший год нельзя охарактеризовать одним термином, поэтому они выбрали 16 слов – от одного до трех на каждый месяц.

Семь из них связаны с пандемией – это «коронавирус», COVID-19, «локдаун», «социальная дистанция», «открытие» (магазинов и ресторанов после карантина), Moonshot (название программы массового тестирования в Великобритании) и «суперраспространитель» (человек, страдающего от какой-либо инфекции и заражающий необычно много людей).

Еще четыре отражают непростую политическую ситуацию в США. Это «импичмент», «оправдательный приговор» (по делу об импичменте Дональда Трампа), Black Lives Matter (протестный лозунг и общественное движение в защиту чернокожего населения, стартовавшее в США) и «голосование по почте» (из-за коронавируса американцы выбирали президента дистанционным голосованием).

Помимо этого составители внесли в словарь слова «белорусский» (из-за протестов в Беларуси после президентских выборов), «лесной пожар» (в январе от них сильно пострадала флора и фауна Австралии), «культура отмены» (бойкот знаменитостей, высказывающих неприемлемые суждения), BIPOC (аббревиатура для обозначения небелых людей) и «нулевые выбросы» (сокращение уровня парниковых газов в атмосфере).

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