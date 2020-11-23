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Вакцина компании AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70%

Вакцина компании AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70%
Фото:123rf.com

В зависимости от дозировки эффективность колеблется от 62% до 90%

Вакцина AZD1222, разработанная британской фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность в 70%, сообщает Sky News.

В ходе тестирования были проверены два варианта введения вакцины, показавшие разную эффективность – в 90% и 62%. В первом случае испытуемым вводили половину дозы вакцины, а ровно через месяц – полную дозу. Во втором случае добровольцам ввели две полные дозы препарата с интервалом не менее одного месяца, пишет The Guardian.

Профессор Эндрю Поллард, руководивший испытаниями вакцины в Оксфорде, полагает, что в первом случае меньшая дозировка позволяет организму лучше настроиться и дать полноценный иммунный ответ. «У нас есть вакцина для всего мира. Это стало возможным благодаря добровольцам и талантливой команде исследователей со всего мира», – заявила Сара Гилберт, профессор вакцинологии Оксфордского университета.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок поздравили ученых и назвали результаты испытаний «фантастическими». Великобритания заказала 100 млн доз Оксфордской вакцины и 40 млн доз вакцины компаний BioNTech и Pfizer. Последняя показала более 90% эффективности.

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