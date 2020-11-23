Великобритания и Канада сохранят торговые отношения после «Брекзита»

Страны продолжат вести торговлю на прежних условиях

Великобритания и Канада сохранят существующие торговые отношения после «Брекзита», сообщает The Evening Standard. Это значит, что с 1 января 2021 года Великобритания продолжит вести торговлю с Канадой на тех же условиях, которые были у нее в качестве члена Европейского союза.

Стороны достигли соглашения 21 ноября в ходе онлайн-встречи. С британской стороны на ней присутствовали премьер-министр Борис Джонсон и министр внешней торговли Лиз Трасс, с канадской – премьер-министр Джастин Трюдо и министр малого предпринимательства, поддержки экспорта и внешней торговли Мэри Ын.

Стороны также договорились начать работу над новым торговым соглашением, которое позволит «использовать свои торговые возможности в полной мере и принесет выгоду обеим сторонам», заявил Джастин Трюдо.

Теневой министр иностранных дел от оппозиционной Лейбористской партии Эмили Торнберри одобрила действия правительства. «До окончания переходного периода Великобритания должна заключить торговые соглашения еще с четырнадцатью государствами, включая Мексику, Гану и Сингапур. В противном случае мы потеряем £60 млрд», – добавила Торнберри.