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Англия сократит карантин для прибывающих до пяти дней

Англия сократит карантин для прибывающих до пяти дней
Фото:123rf.com

По истечении срока самоизоляции им нужно сдать тест на COVID-19

Англия сокращает обязательный карантин для прибывающих с 14 по 5 дней, сообщает BBC. После карантина им необходимо сделать тест на COVID-19, и если результат окажется отрицательным, то самоизолироваться больше не нужно. Об этом заявил министр транспорта Великобритании Грант Шеппс.

«Наша новая стратегия позволит людям свободно путешествовать, видеться с близкими и вести бизнес. Таким образом мы поддержим туристическую отрасль, которая продолжает восстанавливаться после пандемии», – заявил Шеппс.

Тестирование будут проводить компании из утвержденного правительством списка. Стоимость теста – от £65 до 120, срок получения результата на руки – от 24 до 48 часов.

Новые правила вступают в силу с 15 декабря.

Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс пока сохраняют двухнедельный карантин по прибытии, но раздумывают над введением аналогичной схемы. Шотландское правительство консультируется с руководством местных аэропортов, чтобы оценить возможные риски. Если человек прибывает в Англию, но конечной точкой его путешествия является Шотландия, то он не сможет сдать тест и будет обязан самоизолироваться на 14 дней.

На 23 ноября в Великобритании зафиксировано 15 450 случаев заражения коронавирусом, 206 человек скончались.

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