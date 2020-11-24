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Ежедневно в Британии утилизируют 53 млн одноразовых масок

Ежедневно в Британии утилизируют 53 млн одноразовых масок
Фото:123rf.com

Пластиковое загрязнение приобретает пугающие масштабы

Одноразовые маски стали настоящей проблемой для экологии, говорят специалисты компании по переработке отходов TradeWaste.co.uk.

Каждый день в Великобритании утилизируют 53 млн масок. За неделю на свалках скапливается 742 млн штук, за месяц – 1,6 млрд. Такими темпами к марту 2021 года на свалках будут лежать 6,3 млрд масок общим весом более 20 тонн. Еще через год их количество превысит 19,2 млрд, а весить они будут как пять Эйфелевых башен!

Медицинский пластик очень сложно переработать, а разлагается он долго. «Самое ужасное – если маски не утилизируют, а выбрасывают на улицу, откуда они могут попасть в водостоки, реки, а потом и мировой океан», – объясняет Шарлотта Грин из TradeWaste.co.uk.

Компания рекомендует принимать следующие меры:

1. Покупать многоразовую маску из переработанных материалов или хлопка;

2. Использовать бумажные маски – их становится все больше на рынке;

3. Сдавать использованные товары в службу утилизации, особенно если это касается респираторов FFP2, FFP3 и хирургических масок.

Решить проблему пластикового загрязнения полностью не удастся, но так можно минимизировать вредное воздействие на окружающую среду.

 

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