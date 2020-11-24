Коронавирусные ограничения ослабят на Рождество

Они будут действовать с 23 по 27 декабря

Правительство Великобритании объявило о послаблениях в коронавирусных ограничений на Рождество, пишет Sky News. План действий был согласован 24 ноября на заседании правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям COBRA, где присутствовали первые министры автономных администраций Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

С 23 по 27 декабря любые три домохозяйства смогут создать support bubble и в его рамках ходить друг к другу в гости, посещать религиозные учреждения или собираться в общественных местах на открытом воздухе. Пойти вместе в паб или ресторан не получится. Состав support bubble устанавливается один раз, менять его нельзя.

На этот же период снимут ограничения на передвижения по стране. Жителям Северной Ирландии выделят дополнительный день ввиду географического положения.

«Привычного Рождества в этом году не будет. Члены правительства дали возможность людям побыть с родными и близкими, однако о защите от вируса забывать не стоит», – отметил член кабинета министров Майкл Гоув, руководивший заседанием комитета COBRA.