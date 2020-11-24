﻿﻿﻿﻿﻿

Коронавирусные ограничения ослабят на Рождество

Коронавирусные ограничения ослабят на Рождество
Фото:pikrepo.com

Они будут действовать с 23 по 27 декабря 

Правительство Великобритании объявило о послаблениях в коронавирусных ограничений на Рождество, пишет Sky News. План действий был согласован 24 ноября на заседании правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям COBRA, где присутствовали первые министры автономных администраций Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

С 23 по 27 декабря любые три домохозяйства смогут создать support bubble и в его рамках ходить друг к другу в гости, посещать религиозные учреждения или собираться в общественных местах на открытом воздухе. Пойти вместе в паб или ресторан не получится. Состав support bubble устанавливается один раз, менять его нельзя.

На этот же период снимут ограничения на передвижения по стране. Жителям Северной Ирландии выделят дополнительный день ввиду географического положения.

«Привычного Рождества в этом году не будет. Члены правительства дали возможность людям побыть с родными и близкими, однако о защите от вируса забывать не стоит», – отметил член кабинета министров Майкл Гоув, руководивший заседанием комитета COBRA.

profile-sample2
Коронавирусные ограничения ослабят на Рождество
24-11-2020
profile-sample2
Вязальный клан
24-11-2020
profile-sample2
Англия сократит карантин для прибывающих до пяти дней
24-11-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.