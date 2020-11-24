Топ-20 мест в Британии, где можно быстро купить и продать жилье

На первой строчке – шотландский Фолкерк
Сервис для покупки и продажи недвижимости Zoopla опубликовал рейтинг из двадцати мест в Великобритании, где жилье можно продать самое долгое за месяц.
На первом месте – шотландский Фолкерк, где от выставления недвижимости на рынок до продажи проходит около 20 дней. Вторую и третью строчку в рейтинге заняли боро Внешнего Лондона Уолтем-Форест и валлийский город Бридженд – дома здесь находят новых владельцев в среднем за 24 дня.
Четвертое место отдали Ливерпулю (25 дней от выставления до продажи), пятое место занял Солфорд (26 дней). В топ-10 также оказались Шеффилд (27 дней) и Сток-он-Трент (28 дней), в топ-20 – Ноттингем (30 дней) и Манчестер (31 день).
Если смотреть по регионам, то быстрее всего недвижимость продается в Западном Мидленде и Северо-Западной Англии.
Спрос на жилье резко возрос из-за пандемии коронавируса, а последовавшая за ослаблением карантина отмена гербового сбора только усилила желание британцев обзавестись собственным домом, говорят в Zoopla. Количество сделок на рынке недвижимости выросло на 50% по сравнению с 2019 годом.
Топ-20 по версии Zoopla выглядит так:
|
Место
|
Город или район
|
Регион
|
Число дней до продажи
|
1
|
Фолкерк (Falkirk)
|
Шотландия
|
20
|
2
|
Уолтем-Форест (Waltham Forest)
|
Лондон
|
24
|
3
|
Бридженд (Bridgend)
|
Уэльс
|
24
|
4
|
Ливерпуль (Liverpool)
|
Северо-Западная Англия
|
25
|
5
|
Солфорд (Salford)
|
Северо-Западная Англия
|
26
|
6
|
Шеффилд (Sheffield)
|
Йоркшир и Хамбер
|
27
|
7
|
Реддитч (Redditch)
|
Западный Мидленд
|
27
|
8
|
Бромсгроув (Bromsgrove)
|
Западный Мидленд
|
28
|
9
|
Уолсолл (Walsall)
|
Западный Мидленд
|
28
|
10
|
Сток-он-Трент (Stoke-on-Trent)
|
Западный Мидленд
|
28
|
11
|
Лидс (Leeds)
|
Йоркшир и Хамбер
|
28
|
12
|
Бристоль (Bristol)
|
Юго-Западная Англия
|
29
|
13
|
Дартфорд (Dartford)
|
Юго-Восточная Англия
|
30
|
14
|
Ноттингем (Nottingham)
|
Восточный Мидленд
|
30
|
15
|
Олдем (Oldham)
|
Северо-Западная Англия
|
31
|
16
|
Джедлинг (Gedling)
|
Восточный Мидленд
|
31
|
17
|
Саут-Стаффордшир (South Staffordshire)
|
Западный Мидленд
|
31
|
18
|
Мэнсфилд (Mansfield)
|
Восточный Мидленд
|
31
|
19
|
Траффорд (Trafford)
|
Северо-Западная Англия
|
31
|
20
|
Манчестер (Manchester)
|
Северо-Западная Англия
|
31
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