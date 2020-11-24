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Топ-20 мест в Британии, где можно быстро купить и продать жилье

Топ-20 мест в Британии, где можно быстро купить и продать жилье
Фото:123rf.com

На первой строчке – шотландский Фолкерк 

Сервис для покупки и продажи недвижимости Zoopla опубликовал рейтинг из двадцати мест в Великобритании, где жилье можно продать самое долгое за месяц.

На первом месте – шотландский Фолкерк, где от выставления недвижимости на рынок до продажи проходит около 20 дней. Вторую и третью строчку в рейтинге заняли боро Внешнего Лондона Уолтем-Форест и валлийский город Бридженд – дома здесь находят новых владельцев в среднем за 24 дня.

Четвертое место отдали Ливерпулю (25 дней от выставления до продажи), пятое место занял Солфорд (26 дней). В топ-10 также оказались Шеффилд (27 дней) и Сток-он-Трент (28 дней), в топ-20 – Ноттингем (30 дней) и Манчестер (31 день).

Если смотреть по регионам, то быстрее всего недвижимость продается в Западном Мидленде и Северо-Западной Англии. 

Спрос на жилье резко возрос из-за пандемии коронавируса, а последовавшая за ослаблением карантина отмена гербового сбора только усилила желание британцев обзавестись собственным домом, говорят в Zoopla. Количество сделок на рынке недвижимости выросло на 50% по сравнению с 2019 годом.

Топ-20 по версии Zoopla выглядит так:

Место

Город или район

Регион

Число дней до продажи

1

Фолкерк (Falkirk)

Шотландия

20

2

 Уолтем-Форест (Waltham Forest)

Лондон

24

3

Бридженд (Bridgend)

Уэльс

24

4

Ливерпуль (Liverpool)

Северо-Западная Англия

25

5

Солфорд (Salford)

Северо-Западная Англия

26

6

Шеффилд (Sheffield)

Йоркшир и Хамбер

27

7

Реддитч (Redditch)

Западный Мидленд

27

8

Бромсгроув (Bromsgrove)

Западный Мидленд

28

9

Уолсолл (Walsall)

Западный Мидленд

28

10

Сток-он-Трент (Stoke-on-Trent)

Западный Мидленд

28

11

Лидс (Leeds)

Йоркшир и Хамбер

28

12

Бристоль (Bristol)

Юго-Западная Англия

29

13

Дартфорд (Dartford)

Юго-Восточная Англия

30

14

Ноттингем (Nottingham)

Восточный Мидленд

30

15

Олдем (Oldham)

Северо-Западная Англия

31

16

Джедлинг (Gedling)

Восточный Мидленд

31

17

Саут-Стаффордшир (South Staffordshire)

Западный Мидленд

31

18

Мэнсфилд (Mansfield)

Восточный Мидленд

31

19

Траффорд (Trafford)

Северо-Западная Англия

31

20

Манчестер (Manchester)

Северо-Западная Англия

31

 

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