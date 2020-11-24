Топ-20 мест в Британии, где можно быстро купить и продать жилье

На первой строчке – шотландский Фолкерк

Сервис для покупки и продажи недвижимости Zoopla опубликовал рейтинг из двадцати мест в Великобритании, где жилье можно продать самое долгое за месяц.

На первом месте – шотландский Фолкерк, где от выставления недвижимости на рынок до продажи проходит около 20 дней. Вторую и третью строчку в рейтинге заняли боро Внешнего Лондона Уолтем-Форест и валлийский город Бридженд – дома здесь находят новых владельцев в среднем за 24 дня.

Четвертое место отдали Ливерпулю (25 дней от выставления до продажи), пятое место занял Солфорд (26 дней). В топ-10 также оказались Шеффилд (27 дней) и Сток-он-Трент (28 дней), в топ-20 – Ноттингем (30 дней) и Манчестер (31 день).

Если смотреть по регионам, то быстрее всего недвижимость продается в Западном Мидленде и Северо-Западной Англии.

Спрос на жилье резко возрос из-за пандемии коронавируса, а последовавшая за ослаблением карантина отмена гербового сбора только усилила желание британцев обзавестись собственным домом, говорят в Zoopla. Количество сделок на рынке недвижимости выросло на 50% по сравнению с 2019 годом.

Топ-20 по версии Zoopla выглядит так: