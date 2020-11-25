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Министерство здравоохранения потратило £50 тыс. на обеды для сотрудников

Министерство здравоохранения потратило £50 тыс. на обеды для сотрудников
Фото:123rf.com

Мэтт Хэнкок считает подобные затраты оправданными

Весной этого года министерство здравоохранения и социальной защиты Великобритании потратило £47 528 на обеды для своих сотрудников, выяснила газета The Independent. Работники департамента заказывали доставку из ресторана филиппинской кухни Bong Bong’s Manila Kanteen, потратив £4179 в марте и £43 348 в апреле.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок считает подобные затраты на еду оправданными. «Когда твоя команда работает по 18 часов в день в разгар пандемии коронавируса, то ее, разумеется, надо поддерживать и кормить», – заявил он в понедельник, 23 ноября.

Телеведущая британского канала Sky News Кей Берли поставила под сомнение слова министра, учитывая первоначальное нежелание правительства обеспечивать детей из малоимущих семей бесплатными школьными обедами. В ответ на это Мэтт Хэнкок напомнил, что в итоге Борис Джонсон согласился выделить £170 млн на школьное питание.

Теневой министр здравоохранения от Лейбористской партии Джонатан Эшуорт предложил установить ограничения на сумму заказа для работников министерства.

На эту тему можно также прочитать материал «Эти дети имеют значение».

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