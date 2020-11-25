Министерство здравоохранения потратило £50 тыс. на обеды для сотрудников

Мэтт Хэнкок считает подобные затраты оправданными

Весной этого года министерство здравоохранения и социальной защиты Великобритании потратило £47 528 на обеды для своих сотрудников, выяснила газета The Independent. Работники департамента заказывали доставку из ресторана филиппинской кухни Bong Bong’s Manila Kanteen, потратив £4179 в марте и £43 348 в апреле.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок считает подобные затраты на еду оправданными. «Когда твоя команда работает по 18 часов в день в разгар пандемии коронавируса, то ее, разумеется, надо поддерживать и кормить», – заявил он в понедельник, 23 ноября.

Телеведущая британского канала Sky News Кей Берли поставила под сомнение слова министра, учитывая первоначальное нежелание правительства обеспечивать детей из малоимущих семей бесплатными школьными обедами. В ответ на это Мэтт Хэнкок напомнил, что в итоге Борис Джонсон согласился выделить £170 млн на школьное питание.

Теневой министр здравоохранения от Лейбористской партии Джонатан Эшуорт предложил установить ограничения на сумму заказа для работников министерства.

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