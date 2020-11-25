А ваш бизнес уже готов?

Вам не стоит волноваться по поводу выходу Соединенного Королевства из таможенного союза: вся информация у вас под рукой. Но действовать необходимо уже сейчас.

У компаний, которые осуществляют импорт/экспорт из Евросоюза, осталось всего несколько недель, чтобы подготовиться к концу переходного периода 31 декабря этого года.

С 1 января 2021 года они должны быть готовы к запуску новых систем и процессов, так как Соединенное Королевство перестанет быть частью единого рынка или таможенного союза. Хорошая новость, по словам Алана Уильямса, директора по маркетингу и глобальным продажам в Davies Turner, одной из крупнейших британских компаний-грузоперевозчиков, состоит в том, что время на подготовку еще есть — если начать действовать немедленно. Шаги, которые бизнес должен предпринять, ясны и не изменятся.

«Мы знаем, как все будет происходить, — говорит он. — Мы в курсе таможенных процедур и форм, какие нужно заполнить. И на деле мы давно привыкли к ним, потому что аналогичные используются при экспорте или импорте в США или Китай, к примеру. Совет Уильямса бизнесменам, которые переживают насчет подготовки, прост. «Свяжитесь с экспертом, например, с компанией, осуществляющей фрахтовые перевозки, и вам объяснят, какие конкретно процедуры будут необходимы. Затем нужно принять решение, есть ли у вас опыт и ресурсы для того, чтобы их осуществить самим, или стоит нанять профессионала, который возьмет это на себя», — считает он.

Многие бизнесмены придерживаются мнения, что польза от сотрудничества с таможенным агентом или транспортной компанией наподобие Davies Turner, у которой есть хабы и офисы в Англии, Шотландии и Уэльсе, перевешивает затраты на них — особенно в то время, как ошибки в организации процессов после переходного периода могут привести к задержкам и штрафам. Однако каждый решает сам — к примеру, крупные компании могут без проблем инвестировать в создание собственных служб.

В любом случае залог успешного перехода — это подготовка, говорит Джилл Генри, основательница шотландского бренда одежды Meander Apparel. «Для нас главным было все правильно оформить, и мы теперь готовы к различным ситуациям», — говорит она. Генри имеет в виду получение номера Economic Operators Registration and Identification (EORI), а также правильных тарифных, таможенных и товарных кодов, и внесение необходимых изменений на этикетках.

«Мы должны были убедиться, что соответствуем новым правилам маркировки одежды, — объясняет она. — Мы добавили данные о стране-производителе и маркировку CE, которая показывает, что мы соответствуем требованиям ЕС к охране здоровья и безопасности». Даже в тех отраслях бизнеса, представители которых до сих пор ведут активные дискуссии по поводу постбрекзитных договоренностей, подготовка идет полным ходом. Основательница плимутской рыболовной компании Sole of Discretion Кэролайн Беннетт говорит, что она уже нашла таможенного агента, который поможет растаможить продукцию на границе. Порядка 20 процентов выловленной рыбы Беннетт отправляет в Бельгию, где покупатели ценят этичный подход компании к рыболовству и где нет мелких рыболовных компаний в принципе, и планирует продолжать экспорт после переходного периода.

Берни де Ле Куона, основательница текстильной компании de Le Cuona в Виндзоре, советует бизнесменам, которые переживают из-за «Брекзита», смело обращаться за помощью. «Нам помогли некоторые из наших поставщиков: они правильно нас сориентировали. — рассказывает она. — Мы обращались везде, но я думаю, рекомендации нашей местной торговой палаты и в дальнейшем работа с консультантом стали особенно ценным ресурсом». Иными словами, обращайтесь — вам помогут. Возможно, времени осталось мало, но при адекватной поддержке бизнес сможет достичь полной готовности к переходу на новые правила к 1 января 2021 года.

Эта статья опубликована в рамках коммерческого партнерства с правильством Соединенного Королевства.

Чек-лист для компаний, осуществляющих торговлю с ЕС:

— Убедитесь, что у вас есть регистрационный и идентификационный номер экономического оператора Великобритании (EORI: Economic Operators Registration and Identification). Он понадобится вам для заполнения таможенных деклараций. Если у вас его нет, зарегистрируйтесь бесплатно на gov.uk/eori;

— Решите, как вы будете заполнять таможенные декларации. Таможенные агенты, экспедиторы и операторы экспресс-доставки могут помочь вам с декларированием и проконтролируют предоставление необходимой информации;

— Проверьте, подлежат ли импортируемые вами товары поэтапному контролю. Большинство трейдеров с хорошей репутацией по соблюдению требований смогут отложить импортные декларации на большинство товаров на срок до шести месяцев после 1 января 2021 года;

— Решите, как вы будете учитывать НДС на импорт при подаче таможенной декларации;

— С 1 января 2021 года предприятия смогут использовать отложенный учет НДС для учета НДС на импорт в своих декларациях по возврату НДС для товаров, импортируемых из любой точки мира;

— Проверьте, подлежит ли уплате НДС на импорт на границе. НДС на импорт не взимается, если стоимость товаров в партии не превышает £135. Исключение составляют только акцизные товары и подарки;

— Ознакомьтесь со списком контролируемых товаров и уточните, нужно ли вам заполнять декларации с января. Если ваших товаров нет в списке, вы можете отложить декларацию импорта до июля 2021 года;

— Ознакомьтесь с государственной тарифной сеткой с учетом ее влияния на торговлю;

— С 1 января 2021 года будут введены новые ставки таможенных пошлин на импорт, или так называемый Глобальный тариф Великобритании;

Подробнее о каждом из вышеприведенных пунктов — на сайте gov.uk.