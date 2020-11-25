COVID-19 в конце 2020-го

В век передовых медицинских технологий и широких возможностей, казалось бы, у человечества нет нерешаемых проблем. Однако несмотря на то, что с момента первого заражения COVID-19 прошел целый год, в некоторых странах ситуация становится только хуже. Об этом свидетельствуют ноябрьские локдауны в Европе и новости о способности вируса мутировать. Но самое неутешительное – вывод, сделанный недавно учеными: даже уже переболев, вирусом можно заразиться повторно…

На сегодня, по данным Университета Джонса Хопкинса, вирусом заразились 58,2 млн человек по всему миру, из них 1,38 млн скончались. Наибольшее число заболевших зафиксировано в пяти странах: Индии, США, Бразилии, России и Франции. Как развивается пандемия-2020? И есть ли у мира шанс одержать победу в этом смертельном поединке?

Локдаун 2.0

Если в результате весенних ограничений для бизнеса Европа впала в глубочайший, по оценкам экспертов, кризис столетия, то чем обернутся новые, ноябрьские испытания, эксперты даже боятся прогнозировать.

В начале ноября локдаун (полный или частичный) ввели Франция, Бельгия, Великобритания, Австрия, Чехия, Испания и Германия, в Италии приняты региональные карантинные меры. Представители почти разоренных весенним кризисом предприятий общепита, театров, авиакомпаний и магазинов уверены, что попросту не переживут нового закрытия. Не последнюю роль в этом играет то, что локдаун введен в преддверии «черной пятницы» и подготовки к рождественским и новогодним праздникам, а эти дни зачастую дают предпринимателям от четверти до трети всей годовой выручки.

«Новый локдаун – это кошмар для розничной торговли перед Рождеством. Каждая неделя предыдущего локдауна лишала магазины непродовольственных товаров £1,6 млрд выручки в неделю. В предновогодний период эти потери будут несоизмеримо больше», – отметила глава британской отраслевой организации BRC Хелен Дикинсон (ее слова приводит ВВС).

В Англии локдаун продлится только до 2 декабря, поэтому вполне возможно, что предприниматели еще успеют сорвать джекпот на предпраздничных продажах.

После комы будет легче

В то время как одни аналитики уверены, что отыграть предыдущие и предстоящие потери в ближайшее время бизнесу вряд ли удастся и Европе стоит готовиться к еще более глубокому финансовому кризису, есть и другие, верящие в то, что на сей раз все не так уж и плохо. Они утверждают: ощутив дно весной, бизнес окреп и готов к новым потрясениям, а нынешний ущерб для экономики может оказаться менее существенным. К примеру, министр финансов Франции Брюно ле Мэр рассчитывает, что в новую волну пандемии уровень французской деловой активности упадет в два раза меньше, чем в первый локдаун: на 15%, а не на 30%.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева говорит: «Мы не ожидаем такого серьезного падения, как в марте. Наибольший ущерб экономике уже нанесен. Мы научились работать в новых условиях, и это позволяет нам частично сохранить деловую активность сегодня». Эксперт также призвала страны, которые имеют такую возможность, не сворачивать программы господдержки: «Вернуть экономику к жизни после комы будет гораздо легче, чем восстанавливать необратимые изменения целых отраслей». По данным МВФ, напомнила Георгиева, только страны «Большой двадцатки» направили на госпрограммы $11 трлн, что составляет более 13% всего мирового ВВП.

Ранее ведущие экономисты ожидали восстановления мировой экономики к концу 2020 года и прогнозировали, что летом 2021 года Европа вернется к прежнему росту. Сейчас прогнозы куда более пессимистичны. Так, представители Goldman Sachs, рассчитывавшие на рост экономики 19 стран еврозоны на 2,2%, теперь предсказывают ее падение на 2,3%. По их мнению (его приводит аналитическое агентство Reuters), новый локдаун в Европе продлится минимум три месяца.

Повторные заражения

Один из неутешительных выводов, сделанных учеными, изучающими коронавирус, – заразиться им можно повторно в течение года. При этом во второй раз заболевание может проходить тяжелее.

Недавно медицинский журнал The Lancet опубликовал данные о пятом официально подтвержденном случае повторного заражения человека, переболевшего COVID-19: молодой человек из Невады (25 лет) заразился ковидом спустя несколько недель после выздоровления. В течение 48 дней в его организме были обнаружены два разных штамма коронавируса. Эксперты пришли к заключению, что перенесенное заболевание вовсе не дает гарантии выработки иммунитета.

Кроме Невады, случаи повторного заражения зарегистрированы в Бельгии, Эквадоре, Нидерландах и Гонконге. При этом у переболевшего из Эквадора болезнь во второй раз протекала тяжелее, чем в первый. По мнению специалистов, либо пациент подвергся сверхвысокой вирусной нагрузке, которая и вызвала более тяжелую реакцию, либо он столкнулся с более вирулентной версией инфекции. «Как бы то ни было, нам многое неизвестно об этом вирусе и реакции на него иммунной системы, однако полученные данные говорят о том, что защиты от повторного заражения перенесенное заболевание не дает», – отмечает Пандори.

Опасная мутация

Заражать переболевших людей, а также быстро распространяться оказался способен и мутировавший вирус, выявленный у норок в Дании. По словам Анчи Барановой, профессора Университета Джорджа Мейсона, ученые взяли различные штаммы вируса у норок в Дании на разных стадиях эпидемии и выяснили, что вирус начал быстро эволюционировать и мутировать, изменяя белок, отвечающий за размножение. «Будет больше так называемых суперраспространителей. Те, которые подхватят этот вирус, смогут заразить им большее число людей», – отметила эксперт.

При попытке ученых обезвредить вирус с помощью законсервированных нейтрализующих сывороток на основе биоматериала, взятого у переболевших людей, оказалось, что большинство из них не смогло справиться с новым штаммом. Тогда и было принято решение об уничтожении всех зараженных норок на зверофермах Дании. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, новая форма вируса, обнаруженная у зверей, препятствовала образованию антител в организме человека.

Клинически испытана

По данным ВОЗ, клинические испытания проходят 47 вакцин, 10 из которых уже дошли до третьей фазы. Единственной вакциной, защитная эффективность которой была доказана в клинических испытаниях, на сегодняшний день признана BNT162b2 – разработка американской Pfizer и немецкой BioNTech. Также в лидерах по разработке вакцины Moderna, AstraZeneca, Sanofi, Sinovac и Johnson&Johnson.

Что касается российской вакцины «Спутник V», которая была официально зарегистрирована ранее остальных, то она еще не прошла окончательно все необходимые исследования и испытания. Несмотря на это, в России «Спутник V», как и другая вакцина, под названием «ЭпиВакКорона», уже поступила в регионы.

В Британии первые 10 млн доз вакцины компаний BioNTech и Pfizer появятся уже к концу года, позже поступят еще 30 млн доз. Кроме того, как сообщает Sky News, королевство заказало 5 млн доз вакцины американской компании Moderna. Эту вакцину, по словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, британцы смогут получить весной следующего года.

Всего в ближайшее время в Великобританию поступят семь разных вакцин в объеме 335 млн доз.

Ковидный паспорт Как пишет газета The Sunday Times, в Великобритании будут введены специальные удостоверения для тех, кто сделает прививку от COVID-19. Наличие такого «ковидного паспорта» позволит британцам передвигаться по стране и путешествовать без ограничений.

Шалфей в помощь

Пока одна половина ученых работает над созданием медикаментозных вакцин, другая объявляет о практически гарантированных мерах профилактики COVID-19, основанных на употреблении трав и ягод.

Так, по данным медицинского портала BioRxiv, ученые из Института вирусологии Университетской клиники Эссена (Германия) обнаружили у шалфея, периллы и кориандра свойство мощно подавлять вирус. В исследованиях использовались как свежие, так и сушеные травы. Отвары настаивались на протяжении двух часов при температуре 60 градусов, а затем в напитки инкубировались инфицированные клетки. В результате ученые сделали вывод: даже кратковременное употребление названных трав достаточно для подавления деления клеток вируса.

Кроме того, немецкие ученые обнаружили способность останавливать развитие коронавируса в организме человека у сока черноплодной рябины. Официальное заявление об этом, как пишет BioRxiv, было сделано 19 ноября. Исследования показали, что черноплодная рябина способна подавлять до 97% активности коронавируса, а также вируса гриппа. Довольно высокая степень эффективности была выявлена и у зеленого чая и граната.

Уже забыли

Пока большая часть мира борется с новыми волнами коронавируса, граждане некоторых восточных стран уже забыли о том, что еще менее года назад были охвачены смертельной инфекцией. Например, в Китае, Южной Корее и Тайване пандемия давно закончилась, а их экономики восстанавливаются быстрыми темпами. В то же время в Восточной Японии фиксируются рекордные масштабы заражений с объявлением «красного уровня» опасности в Токио. Почему так происходит? Эксперты уверены – во всем виноваты власти и их неправильные действия в чрезвычайных ситуациях.

Согласно оптимистичному сценарию, пандемия закончится следующей осенью, а по пессимистичному – через два года. Необходимым для этого условием является вакцинация 75% населения и выработка коллективного иммунитета. Без вакцины на это потребуется от 8 до 12 лет…