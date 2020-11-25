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Нэнси Астор – леди без комплексов

Нэнси Астор – леди без комплексов
фотоПилот Эми Джонсон, Чарли Чаплин, Нэнси Астор и Бернард Шоу. flickr.com/rodeime

21 ноября 1918 года британки получили право баллотироваться в парламент и участвовать в решении государственных проблем. Первой женщиной, избранной в палату общин, стала аристократка Нэнси Астор. Рассказываем, как она попала в политику, справлялась с нападками мужчин-парламентариев и оказалась первым человеком, публично назвавшим Иосифа Сталина убийцей.

Урожденная американка

Нэнси Лэнгхорн родилась 19 мая 1879 года в американском городе Данвилл в многодетной семье предпринимателя. Несколько лет Лэнгхорны жили практически в нищете, но постепенно дела главы семейства, занявшегося табачным бизнесом, стали идти в гору, что позволило ему отправить Нэнси и ее сестру Ирен в пансион благородных девиц в Нью-Йорке. Там их обучали этикету и готовили к вступлению в высшее общество. На одном из балов девушка встретила своего первого мужа – светского льва Роберта Гулда Шоу II, в браке с которым у нее родился сын. Брак оказался несчастливым: Роберт был одержим демоном алкоголизма (с этим демоном Нэнси потом боролась всю свою политическую карьеру), и в 1903 году супруги развелись.

В 1905-м Нэнси побывала в Лондоне, была очарована Англией и решила перебраться туда навсегда. На борту корабля, который следовал в Великобританию, она встретила своего второго мужа – Уолфорда Астора, сына медиамагната Уильяма Астора, владельца газеты The Observer. Это была любовь с первого взгляда; как выяснилось, они даже родились в один день. Через год Уолфорд и Нэнси поженились. Благодаря происхождению мужа, а также собственному обаянию и искрометному чувству юмора Нэнси быстро стала своей среди представителей британской элиты.

Крайние позиции

Нэнси Астор была очень религиозна и придерживалась антисемитских и антикатолических взглядов. Именно Нэнси препятствовала найму иудеев и католиков в газету, которую возглавлял Уолфорд Астор. Порой ее убеждения доходили до крайности – в частности, когда ее младший сын Джейк женился на католичке, мать полностью разорвала с ним отношения.

Нэнси всячески мотивировала мужа заняться политикой, и в 1910-м Уолфорд победил на всеобщих выборах как представитель Партии юнионистов. Тем временем сама она, будучи, между прочим, матерью шестерых детей, не забывала и о собственных амбициях и вступила в либеральный политический кружок с эксцентричным названием «Детский сад Милнера», который выступал за единство и равенство англоговорящих людей и расширение британского империализма.

Историческое событие

28 ноября 1919 года Нэнси Астор стала первой женщиной – депутатом палаты общин, хотя никогда не была связана с суфражизмом, боровшимся за избирательные права женщин в Англии. Победу Астор принесли ее громкая фамилия и активная благотворительная деятельность во время Первой мировой войны.

В дальнейшем леди Астор переизбиралась от округа Плимут, Саттон семь раз, с 1919 по 1935 год. За это время она добилась принятия закона, который запрещал продавать алкоголь лицам младше 18 лет. Нэнси также занималась развитием сети детских садов по всей стране и выступала за расширение прав женщин, которое позволило бы им поступать на государственную службу. Благодаря ей был создан ведомственный комитет для расследования сексуальных преступлений против молодежи.

Нэнси Астор wikipedia.org

В историю вошли ее многочисленные остроумные перепалки с Уинстоном Черчиллем, не приветствовавшим женщин-политиков. «Если бы вы были моим мужем, Уинстон, я подсыпала бы вам яд в утренний кофе!» – однажды сказала леди Астор, а тот ответил: «Мадам, если бы вы были моей женой, я бы его выпил!»

Поездка в СССР

В 1931 году Нэнси Астор отправилась в Советский Союз. В Москву ее сопровождали муж и ее друг, ирландский драматург Бернард Шоу, придерживавшийся отличных от леди Астор взглядов и считавший Страну Советов обществом будущего.

Иностранным гостям показали мавзолей, пионерлагерь, музеи, фабрику, Большой театр в Москве и Зимний дворец в Ленинграде. Кстати, в Ленинграде они жили в гостинице «Астория», построенной еще до революции и названной в честь знаменитого нью-йоркского отеля семьи Астор.

Курьезный случай произошел в Кремлевском дворце съездов, где Нэнси произнесла речь. В речи она заявила, что является консерватором и апологетом капитализма и не приветствует коммунистическую идеологию, а все присутствующие в зале – ужасные люди. Поскольку Нэнси выступала без переводчика, ее никто не понял, и ее слова встретили овациями.

Посетила леди Астор и парк Горького, где ей удалось найти одну девочку, которая говорила по-английски. Нэнси решила дать ей шанс высказаться против советского режима, однако оказалось, что ребенку все нравится. А позднее, во время встречи с советскими писателями, Нэнси попыталась вступить в спор с Бернардом Шоу, заявив, что литераторам жилось бы свободнее в демократической стране. Недолго думая, драматург ответил: «По крайней мере они свободны от иллюзий о демократии».

Встреча леди Астор и Бернарда Шоу со Сталиным (Шоу преклонялся перед ним и считал его гигантом на фоне политиков-пигмеев) длилась два с половиной часа. Удивительно, ведь обычно Иосиф Виссарионович уделял иностранным гостям не более двадцати минут. Во время беседы Нэнси спросила: «Когда же вы, господин Сталин, прекратите убивать своих подданных?» Переводчик замялся, не зная, как перевести такой вопрос вождю народов, однако Иосиф Виссарионович потребовал это сделать и после небольшой паузы ответил: «В нашей стране идет борьба с нарушителями конституции. Мир наступит, когда эти нарушения прекратятся». «Убийца!» – бросила Нэнси Астор в лицо Сталину, и ничего за этим не последовало.

Вторая мировая война и отставка

В 30-е годы Нэнси с мужем высказывались против участия страны во Второй мировой войне (позднее леди Астор упрекали в профашистских взглядах) и поначалу были ярыми противниками действий правительства Невилла Чемберлена. Несмотря на эти разногласия, впоследствии Асторы активно помогали военным и даже открыли госпиталь для канадских солдат.

Со временем леди Астор стала терять поддержку в парламенте, поскольку становилась все более непредсказуемой. Ее речи были длинными и сбивали с толку слушателей – к примеру, она утверждала, что в стране существует католический заговор, подрывающий работу министерства иностранных дел. В 1945 году по совету Консервативной партии и своего мужа Нэнси Астор решила уйти в отставку.

Не в ногу со временем

Нэнси Астор тяжело переживала свой уход из политики. Она винила в нем не только партию, но и мужа, поскольку тот перестал поддерживать ее деятельность в парламенте. Этические и религиозные взгляды Астор, ее резкость не смогли выдержать испытания быстрыми социальными изменениями, которые происходили в стране. Общество отказывалось серьезно воспринимать ее скандальные высказывания, к примеру заявление, что чернокожие люди должны быть благодарны рабству, поскольку оно приобщило их к христианству.

Скончалась леди Астор в 1964 году в замке Гримсторп в Линкольншире, ей было 84 года.

В 2019 году, в честь столетия избрания Астор в парламент, в Плимуте появилась ее бронзовая статуя. На церемонии открытия Тереза Мэй сказала: «Она была первой женщиной, которая заняла место на тех самых зеленых скамьях среди более чем семисот мужчин, первой, кто смогла встать на ноги и говорить – не только от имени плимутцев, но и от имени более более половины населения страны. Она оставалась равнодушной к насмешкам, снисходительности и пошлым шуткам и проложила дорогу в палату общин для многих женщин, кто последовал за ней».

Подготовила Мария Кулик

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