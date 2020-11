Актуальная иммиграционная информация от компании Law Firm

Как выход Великобритании из ЕС влияет на ирландских граждан?

Граждане ЕС должны подать заявление на получение settled status или рискуют потерять свое право жить и работать в Великобритании после июня 2021 года.

Ирландские граждане находятся в уникальном положении, когда речь заходит о схеме EU Settlement Scheme: в отличие от всех других граждан ЕС, они могут подать заявку, но не обязаны:

– с одной стороны, Ирландия является частью ЕС, и settled status открыт для всех граждан ЕС,

– с другой стороны, ирландские граждане уже имеют специальный статус, описанный выше, и не нуждаются в дополнительной гарантии своих прав.

Ирландские граждане могут пожелать подать заявление на получение постоянного статуса, если они считают, что существует реальная возможность того, что Великобритания изменит свои законы или политику, чтобы лишить их прав на общую зону Common Travel Area в отсутствие обязательного договора.

Член семьи ирландского гражданина, не являющийся членом ЕС, может подать заявление на получение статуса постоянного жителя без подачи заявления самим ирландским гражданином, но должен будет показать, что ирландскому гражданину был бы предоставлен статус settlement status, если бы он подал заявление.

Существуют также специальные меры для ирландских граждан из Северной Ирландии, которые имеют членов семьи, не являющихся членами ЕС.

Крайний срок подачи заявок на получение статуса settled – 30 июня 2021 года.

Никакой процедурной ошибки при отказе в рабочей визе, если спонсор не участвует в визовом процессе

В недавнем судебном деле Topadar v Secretary of State for the Home Department [2020] EWCA Civ 1525 апелляционный суд рассматривал два вопроса:

1. В какой момент визовое заявление принимается министерством внутренних дел?

2. Является ли процедурно несправедливым для министерства внутренних дел отказать заявителю в подаче заявления из-за того, что спонсор заявителя (то есть его работодатель) не предоставил дополнительную информацию (без того, чтобы заявитель когда-либо был поставлен в известность о запросе)?

Ответ суда был следующим. На первый вопрос: когда принимается решение, административный пересмотр этого решения не является продолжением процесса принятия решений. На второй вопрос: нет, так как нет абсолютного или универсального требования о том, что министерство внутренних дел должно заранее уведомить заявителя о чем-то, что может повлиять на рассмотрение его визового заявления.

Урок на будущее

Министерство внутренних дел может запросить информацию, чтобы помочь оценить, соответствует ли работа наемного сотрудника по визе этим требованиям, и заявление может быть отклонено, если эта информация не будет предоставлена.

Любая компания, планирующая спонсировать мигранта (в число которых со следующего года, разумеется, войдут и граждане ЕС и граждане Европейского экономического содружества), должна знать о необходимости отвечать на любой запрос министерства внутренних дел о предоставлении дополнительной информации.

Отсутствие ответа или непредоставление удовлетворительных ответов может привести к отказу в удовлетворении визового ходатайства.

И если это произойдет, то после принятия решения в судебном деле Topadar заявитель не сможет добиться отмены решения по визе на основании процессуальной несправедливости.

Высокий суд считает несправедливым обращение Home Office с квалифицированным работником по визе Tier 2

Высокий суд постановил в судебном деле R (on the application of Pathan) v Secretary of State for the Home Department [2020] UKSC 41, что обращение министерства внутренних дел с квалифицированным работником по визе Tier 2, господином Патаном, было несправедливым.

Господин Патан подал заявление на продление своей визы в качестве спонсируемого работника вовремя, но его заявление было отклонено несколько месяцев спустя, после того как министерство внутренних дел, не сообщив ему, отозвало лицензию его работодателя на спонсорство. Этот отзыв означал, что заявление мистера Патана было в конечном счете обречено на провал.

Господин Патан остался, таким образом, незаконно проживающим в Великобритании без предупреждения и после реформ Терезы Мэй во время ее пребывания на посту министра внутренних дел не имел права на апелляцию.

Высокий суд большинством голосов отменил решение об отказе в просьбе господина Патана о продлении срока его прав на апелляцию.

Примечательно, что это уже второй крупный случай, связанный с доступом к правосудию по делам об иммиграции за последние несколько дней.

Исход дела

Решение осложняется тем, что судьи расходятся друг с другом во мнениях.

И не только это, но и вынесенные решения являются весомыми. Все согласились, что обращение с мистером Патаном было процедурно несправедливым.

Четверо из пяти судей согласились с тем, что апелляция должна быть удовлетворена. Двое из пяти – меньшинство – считали, что министерство внутренних дел обязано предоставить мистеру Патану короткий вид на жительство, чтобы дать ему возможность исправить положение.

Формальным итогом дела стало то, что апелляция господина Патана была удовлетворена. Таким образом, решение министерства внутренних дел об отказе в его ходатайстве о продлении срока действия было незаконным и отменено.

По закону это решение формально еще не принято, хотя господин Патан и все мы теперь знаем, каков будет результат.

Пребывание господина Патана в стране с тех пор, как это решение было вынесено в отношении него (7 июня 2016 года), казалось незаконным. Оказывается, что на самом деле это было законное место жительства все время, поскольку вид на жительство был автоматически продлен в соответствии с разделом 3-С закона об иммиграции 1971 года, тогда как его действительное и своевременное визовое заявление остается на рассмотрении.

Не сомневаемся, что министерство внутренних дел вскоре выдаст новый отказ. Однако теперь господин Патан вполне может иметь право на получения вида на жительство в соответствии с десятилетним правилом, с учетом того, что он впервые прибыл в страну в 2009 году, а теперь выясняется, что с тех пор он законно проживает здесь.

Долг справедливости

Господин Патан проиграл свое дело ранее в апелляционном суде, поскольку иск был истолкован как основанный на том, что с ним обращались по существу несправедливо.

Судьям это очень не нравится. Это дело было истолковано таким образом, потому что господин Патан хотел получить 60-дневный вид на жительство, чтобы привести свои дела в порядок, и поэтому ему нужно было доказать, что было бы несправедливо, если бы это не было предоставлено. Однако Высокий суд единогласно пришел к выводу, что в действительности имело место процессуальное несоответствие в непредставлении ему уведомления об отзыве спонсорской лицензии его работодателя. Утверждение о существенной несправедливости было обусловлено и является следствием этой процессуальной несправедливости.

Депортация гея – просителя убежища является нарушением статьи 3, решил ЕСПЧ

В судебном деле B&C v Switzerland (заявления № 43987/16 и 889/19) Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что депортация просителей убежища в страны, где им грозит преследование за их сексуальную ориентацию, будет нарушать статью 3 (запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), предусмотренную Европейской конвенцией по правам человека.

Важный момент, который следует извлечь из этого дела, заключается в том, что государство будет нарушать статью 3, если оно не проведет надлежащего расследования (как государственного, так и негосударственного) в отношении риска возвращения лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТ).

Ранее суд по правам человека неохотно предоставлял защиту по статье 3 лицам, ищущим убежища по сексуальной ориентации. Его подход к прошлым делам по этому вопросу был описан как позорный.

Позитивно также то, что суд проявляет осторожный подход к вопросу о скрытой жизни просителя убежища.

В последнее время многие заявления членов ЛГБТ о предоставлении убежища в Великобритании отклоняются, поскольку власти решают, что человек может скрыть свою сексуальную идентичность по возвращении в родную страну по причинам, отличным от страха преследования.

Но предсказывать будущее поведение сложно – и, как отметил суд по данному делу, риск разоблачения необязательно сводится к поведению человека.

То, что никто не может полностью гарантировать конфиденциальность у себя в стране, является полезным фактором и причиной для подачи будущих заявлений о предоставлении убежища на основе сексуальной ориентации.

