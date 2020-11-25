Россия опередила Великобританию в рейтинге устойчивых к коронавирусу стран

Возглавляет список Новая Зеландия

Bloomberg составил рейтинг стран по результатам их борьбы с пандемией коронавируса. В него вошли 53 государства с ВВП более $200 млрд.

Аналитики оценивали страны по нескольким показателям. В их числе – количество случаев заражения вирусом, уровень смертности, введенные ограничения, возможности местной системы здравоохранения, количество проведенных тестирований и заключенные соглашения на поставку вакцин.

Возглавила рейтинг Новая Зеландия, где строгий карантин ввели после первой смерти. Второе место заняла Япония, которая использовала уже готовую систему отслеживания контактов, изначально разработанную для больных туберкулезом. На третьей строчке оказался Тайвань, который еще в декабре закрыл границы и запустил приложение для отслеживания переносчиков вируса и покупки защитных масок.

Россия оказалась на 22-м месте, опередив Швейцарию (26), Великобританию (28), Италию (40), Испанию (41) и Францию (45).

На число заражений повлияла и туристическая привлекательность той или иной страны, отметили авторы исследования. В Великобритании, США и Франции коронавирус выявили у многих туристов. В то время как Пакистан и Бангладеш извлекли выгоду из своей относительной удаленности и «непопулярности».