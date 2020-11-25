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Заморозка зарплат и безработица: что ждет британцев в 2021 году

Заморозка зарплат и безработица: что ждет британцев в 2021 году
Фото:twitter.com/RishiSunak

Риши Сунак поделился прогнозами и анонсировал рост расходов

25 ноября министр финансов Риши Сунак представил план государственных расходов на 2021 год и рассказал о том, что ждет британскую экономику в ближайшем будущем, пишет Sky News.

В 2020 году экономика страны обвалится на 11,3% (это рекордное падение за последние 300 лет!) и вернется к допандемийному уровню только к концу 2022 года. Ожидается, что в следующем году ВВП вырастет на 5,5%, в 2022 году – на 6,6% и в 2023-м – на 2,3%. Однако последствия вызванного эпидемией кризиса будут долгоиграющими: даже в 2025-2026 финансовом году государственный долг Великобритании будет составлять 97,5% ВВП.

Пик безработицы придется на второй квартал 2021 года – к этому времени число безработных вырастет до 2,6 млн человек.

Общий объем государственных заимствований в 2020 году вырос до £394 млрд, при этом £280 млрд были потрачены на борьбу с коронавирусом. В 2021 году правительство обещает выделить еще £55 млрд: £18 млрд из которых пойдут на закупку вакцин, средств индивидуальной защиты и тестов, £3 млрд – в помощь NHS.

Для борьбы с последствиями кризиса в 2021 году заморозят зарплаты всем госслужащим за исключением врачей, медсестер и работников с доходом ниже £24 тыс. в год – они будут получать на £250 фунтов больше. Помимо этого, чтобы справиться с последствиями финансового кризиса, Великобритания сократит объем иностранной помощи с 0,7% до 0,5% ВВП.

С апреля 2021 года национальный прожиточный минимум (National Living Wage) поднимут на 2,2% до £8,91 в час, а возрастной порог снизят с 25 до 23 лет.

 

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