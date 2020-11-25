Рождество без Amazon

В этот рождественский сезон все больше англичан хотят поддержать фунтом малый бизнес. Новая этика породила новый тренд – игнорировать (несомненно, удобный) Amazon в пользу альтернативных шопинг-сайтов, которые по разным причинам считаются этичными. О чем речь и куда нести деньги?

Цифры – вещь упрямая

На главных городских улицах Великобритании зажглись рождественские огни, в супермаркетах появились тематические раскладки с приторно-сладкими пудингами и наборами для глинтвейна, а значит, пора открывать рождественскую кубышку и подыскивать близким подарки.

Рождественские каникулы – время самых больших трат, хотя в этом году ретейлеры могут недосчитаться £9,6 млрд, сообщает Yahoo. В прошлом году «черная пятница» перестала быть главным днем шопинга: больше всего британцы потратили в последнюю субботу перед Рождеством. Именно на период с 15 по 24 декабря приходитcя около половины сезонных покупок, при этом 12% британцев тянут с рождественским шопингом до последней минуты.

Несмотря на пандемию, войны, выборы, «Брекзит», закрытые границы и чехарду с локдаунами, Рождество (ура!) не отменили. Однако новая реальность внесла свои коррективы: даже если будут открыты все магазины, около половины британцев не готовы в них вернуться, пока продавцы не наденут специальную форму с защитными экранами.

Новая этика + новая реальность

Выход один – онлайн-шопинг, к которому мы и так привыкли за первый карантин. Подписка на Amazon Prime стала такой же статьей затрат ежемесячного бюджета, как плата за мобильный телефон. Еще в прошлом году 46% всех рождественских покупок совершалось в интернете, а из-за локдауна виртуальные ретейлеры все сильнее перетягивают покупателей магазинов с High Street в онлайн.

И тут к новой реальности добавилась новая этика – речь об осознанном потреблении. В то время как магазины на главных торговых улицах Великобритании закрываются (возможно, навсегда), на виртуальные площадки Amazon ломятся посетители. Уже в апреле этого года доходы интернет-гиганта составляли £8 800 в секунду – при том, что за компанией водятся грехи по части налогообложения и недобросовестной конкуренции. Голосовать в XXI веке принято кошельком. Раз есть возможность делать покупки у небольших ретейлеров или напрямую у производителей и тем самым поддерживать их бизнес в тяжелые времена, то просто заходить на Amazon и заказывать там подарки стало не комильфо.

Такое мнение выразило большое количество респондентов опроса Accenture’s 2020 UK Festive Shopping Survey. Более половины (51%) хотели бы покупать больше продуктов у местных производителей, а 48% с удовольствием отдали бы свои фунты и пенсы ретейлерам, которые позаботились каким-то особым образом о своих сотрудниках и покупателях во время кризиса в связи с COVID-19. Растет популярность подарков, сделанных своими руками: более 2/3 опрошенных сказали, что будут рады таким подаркам, а 51% готовы подарить их сами. Умеете варить варенье, солить огурцы, вязать крючком и плести фенечки? Настал ваш час, рукодельники!

Пароли-явки

Если бы 2020-й был человеком, то под елку ему разве что индульгенцию можно было бы положить: «Ты был плохим мальчиком весь год!» Но, как говорится, война войной, а обед по расписанию. Вернее – шоколад. Именно он остается самым распространенным подарком для взрослых британцев. Тинейджеры, как ни странно, чаще всего получают в подарок книги (попытка не пытка?) и деньги (тут все ясно).

А где же советуют покупать подарки адепты новой этики?

Книги

Если ваши близкие по-прежнему считают, что книга – лучший подарок, заходите на новую платформу Bookshop. Она объединяет около 130 независимых книжных магазинов. Идейный вдохновитель проекта, писатель Энди Хантер, придумал платформу, чтобы независимые магазины могли создавать на ней виртуальные витрины и продавать товар, получая доходную маржу в полном размере. Доставка занимает 2–3 дня. Проект с успехом стартовал в США, быстро увеличив количество ретейлеров с 250 до 900, а пандемия дала толчок к развитию Bookshop в Великобритании.

Один из старейших британских книжных магазинов имеет онлайн-площадку. Доставка бесплатна.

Здесь собраны и новые, и уже прочитанные книги и учебники, часто по смешным ценам. Доставка осуществляется по всему миру. Немаловажно, что часть дохода идет на развитие образовательных программ.

Сеть благотворительных магазинов секонд-хенда Oxfam не нуждается в представлении – она не раз была отмечена наградами за выдающиеся стандарты в деловой практике.

Товары для дома

Совсем не обязательно совершать покупки в безликих супермаркетах. Есть небольшие компании, которые не только бережно относятся к своим сотрудникам, но и поддерживают местные социальные проекты.

Вебсайт, где продают экологичные чистящие средства, еду для собак и детские товары. В наше тяжелое время любая помощь с ежедневными расходами может быть приравнена к отличному подарку. Бесплатная доставка при заказе от £50.

Товары высокого качества от предприятий со статусом social enterprise, которые помогают решать многие экологические и социальные проблемы, от домашнего насилия до бездомности и доступа к чистой воде. В ассортименте – алкоголь, украшения, предметы декора, хендмейд, косметика.

Кто только не открывает магазины на платформе Etsy: швеи, стеклодувы, рукодельницы, столяры, ювелиры, создатели кукол! Поспрашивайте знакомых, и наверняка кто-то знает талантливых людей, которые продают предметы штучной работы там.

Экологично

Veo World (veo.world)

Маркетплейс с пометкой Earth-friendly. Все ретейлеры Veo World, а это около 100 компаний, должны соответствовать принципам этичности, охраны здоровья и быть «зелеными». На VEO можно найти уникальные товары ручной работы, от еды и напитков до постельного белья и одежды.

Онлайн-платформа с большим выбором органической и веганской косметики и бытовой химии.

Расположенная в Дорсете компания по доставке экотоваров. Максимально сократив использование пластика даже в упаковке, And Keep в основном продает товары для дома и продукты для ухода за телом. Большой выбор товаров для детей и подарочных боксов.

Киноманам

Оказывается, DVD все еще можно получать по почте. Держать их можно сколько захотите – как только кинете в почту просмотренный диск, вам пришлют новый, согласно плану подписки. Cinema Paradiso – независимая британская компания, которая, в отличие от Amazon, исправно платит налоги.

Поддержать программы развития флагмана британского киноискусства можно подпиской на онлайн-кинотеатр. Цены на разовый просмотр фильма – от £2,50. Месячный абонемент – £4,99, но у вас есть 14 дней бесплатного просмотра.

Великолепный агрегатор для любителей документальных фильмов. Компания специализируется на производстве, продаже и дистрибуции лучших документалок. Примеры – Blackfish, Free Solo, Apollo 11.

Подготовила Елена Лео