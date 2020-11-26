Настало время пить божоле!

Мир алкогольных напитков отличается огромным количеством различных традиций. Некоторые из них уходят корнями в далекое прошлое, другие же появились сравнительно недавно. Причем такие традиции есть как у вин, так и у крепких напитков. Сегодня же речь пойдет о конкретной ноябрьской винной традиции. Зародилась она уже достаточно давно, но остается актуальной. Речь пойдет о божоле-нуво (Beaujolais Nouveau).

Терминология

Вполне возможно, что вы впервые слышите о вине под названием божоле. Если это так, то это не удивительно: в последнее время божоле не купалось в лучах популярности, уступая место многим более известным винам в большинстве магазинов. Но если вы уже пробовали божоле, то, скорее всего, согласитесь, что это потрясающее вино не оценено в полной мере.

Божоле – это обобщение. Так называется регион Франции, где производится одноименный тип вина. Находится этот регион севернее города Лион и соседствует с одним из самых известных винных регионов Франции – Бургундией. А точнее, даже является его частью. Соседство это, кстати, объясняет, почему о божоле многие любители вин могли не слышать: в основном Бургундия приспособлена к белым сортам винограда, а вина божоле преимущественно красные.

Легкий характер

Тем не менее, как и любой другой винный регион Франции, Божоле отличается большим количеством более мелких апелляций (областей). Божеле Вилаж (Beaujolais Village), Флюри (Fleurie), Жулиенас (Juliénas) и Моргон (Morgon) – одни их них.

Вина Божоле любой апелляции отличаются легкостью. Многие виноделы региона предпочитают свои вина не выдерживать, а отпускать их на рынок молодыми. Но даже те, которые выдерживаются, все равно не становятся такими глубокими и тяжелыми, как вина Бордо, Роны или Бергерака. Все дело в сорте винограда, который преобладает в Божоле, – Гамэ (Gamay). Полное его название – Gamay Noir à Jus Blanc, что можно перевести как «черный гамэ с белым соком». Cамо название винограда подразумевает легкий тип вина.

Особый день

Среди всех видов вин божоле один заслуживает особого внимания – божоле-нуво. Нуво (Nuoveau) здесь буквально означает «новое» вино. Более традиционное имя vin de l’année, то есть «вино года». По сути, это вино производят для празднования окончания уборки винограда.

Молодым вином любили баловаться многие винодельни. Французские виноделы отличаются пристрастием к праздникам и традициям. Но никто из виноделов не видел коммерческой ценности в таком вине; оно использовалось в качестве снятия пробы с урожая.

Божоле помог его «легкий» характер. Тамошние виноделы поняли, что молодое, невыдержанное вино отлично дополняет другие вина региона, а также помогает поднять прибыль сразу после сбора урожая.

До Второй мировой божоле-нуво производилось только для внутреннего рынка. А в 1937 году новоиспеченная апелляция божоле постановила, что официально вино божоле-нуво может продаваться только после 15 декабря года урожая. Позднее, с ростом мировой популярности вина, День божоле-нуво назначили на третий четверг ноября.

Важно быть первым

День божоле всегда сопровождается различными PR-мероприятиями и упором на рекламу. У божоле-нуво даже есть свой слоган. Раньше он звучал как Le Beaujolais Nouveau est arrivé!, что дословно переводилось как «Новое божоле прибыло!» Однако в 2005 году его заменила более простая фраза на английском It’s Beaujolais Nouveau Time!

В США, к примеру, божоле-нуво позиционируется как напиток Дня благодарения, который празднуют ровно через неделю после Дня божоле-нуво. В Азии день нуво также является знаковым: бутылка божоле-нуво в третий четверг ноября демонстрирует статус и роскошь владельца дома. Ну и, конечно же, один из основных атрибутов нового божоле – это этикетка: каждый уважающий себя винодел из года в год старается сделать ее как можно более красочной.

Самое большое PR-мероприятие, связанное с божоле, придумали еще в середине 20-го века: гонка божоле до сих пор привлекает многих почитателей. Партии божоле-нуво рассылаются заказчикам примерно за неделю до третьего четверга ноября с условием, что вино не поступит в продажу до срока. Однако раньше такой возможности не было, и вино приходилось доставлять заказчикам непосредственно в сам День божоле.

Когда вино приобрело достаточную знаменитость, нашлись люди, которые на спор соревновались, кто быстрее доставит первую партию вина в Париж. Это было выгодно и заказчикам: у кого вино на прилавке оказывалось быстрее, тот и забирал себе всех покупателей. Гонка стартовала не в Божоле, а именно в Париже, и победителем был тот, кто первый добирался до региональных поставщиков, забирал партию и доставлял ее обратно в столицу. В 80-х такое мероприятие заинтересовало американский рынок, и вскоре уже американские сорвиголовы гнались за божоле-нуво через океан. Впоследствии эта традиция захватила и Азию.

Что и где пробовать?

Разные марки божоле-нуво мало отличаются друг от друга: их делают из одного сорта винограда, с минимальной выдержкой и одинаковым методом ферментации – так что смело берите вино в ближайшем магазине, если оно там представлено. Для любого божоле-нуво характерны вкусы банана, клубники и груши.

Разница заключается лишь в том, откуда поступает сам виноград – это определяет его качество.

Beaujolais Nouveau Georges Dubeouf, 2019

Многие обозреватели вин считают компанию Georges Dubeouf воплощением стиля божоле. Она обладает многолетним опытом, а также может предложить другие вина из Божоле. Нуво же отдает вкусом фруктовой жвачки – между прочим, официальное описание от производителя. Крепость – 13%, что выше, чем у многих других марок божоле.

Где купить: Majestic Wines – £9,99

Jean Loron Beaujolais Nouveau, 2019

Jean Loron – известный производитель вина в Божоле, не один раз удостаивался премий именно за божоле-нуво. Их версия этого вина полна фруктовых и ягодных вкусов. Особенно выделяется клубника. Версия от Jean Loron закупорена пробкой в отличие от вин George Dubeouf, предпочитающих обычную крышку.

Где купить: Fraziers Wine Merchants – £10,50, Tanners Wine Merchants – £9,95

Beaujolais Villages Nouveau, 2019

Один из представителей винной коммуны без конкретного производителя. Производится в общей винодельне из винограда с разных концов апелляции. Качество при этом не страдает, а вот цена значительно падает.

Где купить: Waitrose Cellar – £7,99

Даже если вы хорошо знакомы с винами апелляции Божоле, они все равно смогут вас удивить! Главное, помнить, что в большинстве своем вина Божоле не любят выдержки, особенно божоле-нуво. Во Франции по закону нуво можно продавать только лишь до середины февраля. Так что если у вас где-то завалялась бутылка-другая божоле – открывайте немедленно!