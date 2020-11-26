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90% товаров продаются в «черную пятницу» без скидок

90% товаров продаются в «черную пятницу» без скидок
Фото:123rf.com

Большинство вещей имеют более низкие цены в другое время года

Многие считают «черную пятницу» хорошим способом купить все необходимое и при этом сэкономить. По данным банка Lloyds, две трети британцев откладывают покупки до конца ноября, чтобы приобрести вещи по более низкой цене. Однако на деле только один из десяти товаров продается с реальной скидкой, пишет BBC.

Исследовательская группа Which? проверила 219 наименований в различных магазинах и выяснила, что большинство из них имело ту же цену полгода назад или стоило гораздо меньше. Так, в прошлом году ретейлер Currys PC World предлагал приобрести наушники Bose Quietcomfort по предпраздничной цене в £249, однако и за полгода до этого их можно было купить по той же цене или дешевле.

Кофемашина De’Longhi в магазинах John Lewis перед праздниками стоила £1285, хотя в мае-июне 2019 года цена падала до £1200 и меньше. 57% продукции Amazon продавались в «черную пятницу» по обычным розничным ценам. 

Глава отдела товаров и услуг для дома в Which? Натали Хитчинс предостерегла покупателей не скупать все подряд, а сначала сравнить стоимость предмета до и во время сезона распродаж.

Помимо этого, перед праздниками активизируются мошенники. Они создают фишинговые сайты, на которых предлагают приобрести контрафактную продукцию под видом известных брендов.

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