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Как чай британским напитком стал

Как чай британским напитком стал
//commons.wikimedia.org

Напиток, который уже долгое время считается в Англии национальным, когда-то пили исключительно в высшем обществе, купцы делали на нем состояния, а горничные договаривались о получении сверх жалованья доплату «на чай».

Как чай в Англию попал

Хотя первыми в Европу чай привезли голландские и португальские купцы, национальным напитком он стал именно у англичан. Случилось это так: женившийся в 1662 году на португальской принцессе Екатерине Браганской Карл II получил несколько фунтов чаю и жену, которая баловалась этим напитком ежедневно. Придворные дамы моментально переняли ее привычку и стали собираться на красивые чаепития, со временем выработав строгий этикет: чай разливать могла только хозяйка дома, сахар можно было брать специальными щипчиками, терпкий вкус следовало смягчать молоком. О судьбе тонкой фарфоровой посуды тоже заботились: чтобы она не потрескалась от горячего напитка и не потемнела от коричневого цвета, в чашку сначала наливали молоко, и лишь после – чай. Это правило было изменено много позже Джорджем Оруэллом, который написал «11 золотых правил чаепития», которые утверждали новый порядок – сначала чай, потом молоко.

Откуда в английском чае сахар взялся

В Китае такого сочетания, как чай и «подсластитель», не знали вовсе. В Европу везли обыкновенные сушеные чайные листья зеленого цвета, из которых готовили зеленый чай, обладающий мягким вкусом. Но долгая дорога морем портила сырье, превращая его в заплесневевшую массу. Поэтому перед отправкой чайный лист не просто сушили, а прожаривали,  отчего он становился темно-коричневым, но хорошо хранился в дороге и придавал напитку особый терпкий горьковатый вкус. Горечь нового напитка убирали сахаром.

Чайная церемония. Иллюстрация из журнала The Illstrated London New, 1892. Фото из коллекции автора

Остались свидетельства о том, что чай применяли как лечебное средство. Удивительным образом и сейчас мы покупаем чай, не подозревая, что каждая марка таит в себе целую историю напитка! Так, название Typhoo –  искаженное китайское daifu, «врач». Не менее популярный чай бренда PG Tips расшифровывается как Pre-Gestive Tips (вариант – Pre-Gestee Tips), то есть «чай, улучшающий пищеварение».

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Как контрабандисты государство обманывали

В XVII веке чай был государственной монополией, приносившей огромные доходы. Однако предприимчивые англичане быстро придумали сто и один способ контрабанды, центром которой стал Корнуолл. Местные рыбаки под покровом ночи ввозили мешки с чайным листом и по подземным ходам переправляли их вглубь острова, пряча в самых неожиданных местах, например, в церкви (конечно, не без ведома местного священника).

 Местные женщины через одну были «беременны» чаем – накладной живот был довольно безопасным способом доставки продукта, так как вызывал мало подозрений.

Не обошлось без контрабандистов и на восточном побережье Англии, куда доставляли контрабанду из Голландии и Скандинавии. Пойманных преступников жестоко наказывали. Если вы гуляли по каналам Докландс, то наверняка проходили те места, где ежегодно совершались публичные казни одного или двух провинившихся: во время отлива их приковывали к стенке канала, и через несколько часов несчастного заливало водой. После отлива труп можно было поднимать и похоронить. Покончить с контрабандой помогли не наказания, а Акт 1784 года, который снизил налог на ввозимый чай со 116% до 12%. Контрабанда стала невыгодной, и купцы пошли официальным путем.

Рисунок на антикварной банке с чаем Dalu Kola Tea фирмы HUDSON SCOTT & SONS. Фото из коллекции автора

Зачем в чай добавки подмешивали

Оставалась другая проблема: чай был настолько популярен, что в него подмешивали ивовые и терновые листья, солодку и даже высушенные листья уже спитого чая! Вся эта смесь продавалась по баснословным ценам, так как в XVIII-XIX веках чай все еще считался продуктом статусным, доступным далеко не всем. Постепенно объемы поставок чая стали настолько большими, что цены на продукт упали. А на его качество повлиял Акт о пищевых продуктах и лекарственных средствах 1885 года, налагавший высокие штрафы за чай с подмесом.

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Как чай с социальным злом боролся

Уже в XVIII веке горничные, устраивавшиеся на службу, ставили условием помимо жалованья получать деньги «на чай» – те самые tips, которые мы и сейчас даем обслуживающему персоналу за хорошо выполненные услуги.

Взрослые и дети вместо воды пили пиво и эли

Популяризация чайных заведений и самого чая была особенно важна в городах и местностях, где располагались заводы. При помощи чая пытались бороться с алкоголизмом, широко распространенным среди рабочих – чай стал играть социальную роль, заменяя более крепкие напитки.

Реклама чая из журнала The Illustrated London News, 1894. Фото из коллекции автора

Кроме того, вода в городах была «гнилой», взрослые и дети пили пиво и эли, которые были более безопасны в плане гигиены, но вызывали привыкание. Алкоголизм стал угрожающим явлением,  поэтому чай был поистине избавлением от многих зол. И если в XVII и XVIII веках чай был напитком королей и знати, в XIX веке –  обеспеченных слоев населения, то в XX он стал весьма демократичным и общедоступным. Чай прочно вошел в английскую культуру, породив большое количество поговорок и  крылатых выражений о нем как об источнике бодрости тела и умиротворенности сердца, а на Руси говорили так: «Выпьешь чайку, позабудешь тоску!»

Подготовила Юлия Пляукшта

 

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