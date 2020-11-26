Календарь рождественских и новогодних подарков

Для домашнего уюта
От £15 // etsy.com/uk/shop/VictoriasStories
Для тех, кто любит путешествовать и открывать новые страны, – принты-картины Victoria’s Stories с видами Рима, Венеции и другими итальянскими пейзажами. Отличный вариант, чтобы обновить интерьер.
От £50 // justsheepskin.com
2020-й показал, что домашний уют – это очень важно. Проводить холодные зимние вечера приятнее всего под пледом, а ходить по дому – в тапках с овчиной, отлично удерживающих тепло. И как пройти мимо замечательных детских домашних сапожек (от £25)?
Бьюти-гаджет
£199 // assome.co.uk
Гаджет займет достойное место в доме, где любят ухаживать за собой. Этот аппарат выполняет сразу несколько функций: убирает целлюлит с помощью ультразвука (с частотой 1 МГц, как в профессиональных аппаратах), подтягивает кожу и сглаживает складки за счет радиочастот, делает кожу гладкой и выравнивает ее тон за счет светодиодов (красный и синий холодный свет высокой интенсивности). В наборе – массажер, гель и сыворотки. Чтобы увидеть результат, использовать гаджет рекомендуют 3 раза в неделю на протяжении 3 месяцев.
Подарки для мужчин
Benny Hancock Full Collection Set
£120 // bennyhancock.com
Как выглядеть идеально, не стреляя средства для ухода у своей девушки или жены? Ответ прост: бренд мужской косметики, созданный профессиональным визажистом Бенни Хэнкоком. Роскошный подарок – рождественский набор Eclipse, в который вошли увлажняющий крем Moisturizing Face Perfecter SPF 15, корректор Corrective Pen, Brow Definer для бровей и Beard Definer для бороды, крем-бронзер, кисть Buffing Brush и бальзам для губ Hydrating Lip Balm. Некоторые продукты можно примерить на сайте в виртуальном зеркале, чтобы выбрать нужный оттенок.
Scrivner for Men 5 Step Skin Strategy
£137 // janescrivner.com
Натуральный веганский бренд выпустил рождественский набор средств пошаговой системы ухода за мужской кожей: Skin Clean для очищения (AHA- и BHA-кислоты), Skin Hydrate для увлажнения (гиалуроновая кислота, алоэ), Skin Defence для восстановления и питания (масло жожоба, овсяное масло и масло тигрового ореха, витамин Е), Skin Protect для защиты от внешних факторов (с маслами аргана и овса, а также смесью девяти эфирных масел: моркови, куркумы, лабданума, лайма, звездчатого аниса и сандала) – средство охлаждает и успокаивает раздражение после бритья, одновременно стимулируя, смягчая и тонизируя кожу.
£69,99 // jimbag.com
Британский бренд функциональных сумок, которые одинаково хорошо смотрятся и со спортивной одеждой, и с костюмом. В Camel Rolltop Bag можно положить ноутбук (для него создано специальное отделение) и много чего еще – вместимость сумки до 33 литров! Вишенка на торте – водонепроницаемое покрытие.
Мини-подарки (идеальны для Secret Santa)
Katherine Daniels Essential Fragrance for Car&Home
£10 // katherinedanielscosmetics.com
Коллекция из трех ароматов: бодрящего Uplifting, Invigorating, Exhilarating (апельсин и нероли с нотой перца чили), завораживающего Mesmerising, Hypnotic, Spellbinding (роза, мускус и фиалка с теплыми древесными нотами), загадочного Captivating, Mystical, Enigmatic (гранат и слива). Их можно хранить в шкафу для придания легкого аромата одежде или постельному белью.
£20 // feelunique.com
Мини-набор – снежная гардения (Snow Gardenia) с ароматным мылом и кремом для рук.
Christmas Hand Care Set – Winter Berry
£4,95 // thesomersettoiletryco.co.uk
Мини-набор для ухода за руками: крем для рук и мыло с ароматом зимних ягод – в подарочной упаковке с культовым лондонским автобусом.
Too Faced Lip Injection Plump&Tasty Trio
£24 // toofaced.co.uk
Настоящее праздничное лакомство для губ! Три разновидности мегапопулярного геля для мгновенного увеличения губ Lip Injection Maximum Plump: Original, Pumpkin Spice, Christmas Cookie.
£4,95 // serpentqueenhotsauce.com
Подарок для гурманов – новый лондонский бренд эко-френдли соусов. Упаковка и этикетка сделаны из материалов, подлежащих переработке. Соус выпускают в трех вариантах: Scotch Bonnet&Mango – с острым красным перцем и манго, Sir Cha Cha Garlic – с чили и чесноком, Jalapeño&Lime – с халапеньо и лаймом.
Косметические наборы
£36,60 // cultbeauty.co.uk
Набор на случай очередного локдауна, который ваша подруга точно оценит! В милой косметичке – восковые полоски для зоны губ, бровей и бикини, бритва для пушковых волос и щипчики.
£71 // kyushi.co.uk
Коллекция ароматных масел для лица в традициях японского ритуала ухода за кожей. В наборе – четыре смеси стопроцентно натуральных веганских масел для лица: Orange&Neroli с апельсином и нероли, Jasmine, Lavender&Cedarwood с жасмином, лавандой и кедром, Chamomile&Helichrysum с ромашкой и бессмертником, Power of Ten с десятью компонентами.
IMAGE Skincare Christmas Gift Sets
£99 // imageskincare.co.uk
Три подарочных набора от одного из моих любимых космецевтических брендов: Hydrating Essentials – увлажняющий уход с витамином С, Brightening Essentials – идеальный уход для осветления кожи, Age-Defying Essentials – мощный антивозрастной уход.
Polished London The Gift of a Sparkly Smile
£55,99 // polished-london.com
Рождественская коллекция отбеливающих средств по уходу за полостью рта и деснами, в которую входят безопасные, мягкие и при этом эффективные в использовании экопродукты, делающие улыбку сияющей. В наборе – двухнедельный запас полосок для отбеливания зубов, отбеливающий порошок, зубная паста в виде таблеток и бамбуковая зубная щетка.
£90 // cultbeauty.co.uk
Четыре бестселлера с альгуроновой кислотой (природное соединение из водорослей) от культового бренда: жидкий коллаген GENIUS, крем GENIUS Ultimate Anti-Aging, обновляющий бальзам для глаз Complete Eye Renewal Balm, GENIUS Sleeping Collagen.
Набор Merveille Arctique Thalgo SPA
£39,50 // thalgo.co.uk
Роскошный набор для тела c бореальными водорослями: увлажняющее молочко и солевой скраб.
MuLondon Rose, Rosehip&Rosemary Skin Care Set
£47 // mulondon.com
Идеальный подарок для обладательниц сухой чувствительной кожи – мягкая пенка для умывания и питательный концентрированный крем, не содержащий воду. В состав входят только натуральные ингредиенты, включая эфирное масло розы.
Духи
Bdk Parfums Tubéreuse Impériale Eau de Parfum
£170 // harrods.com
BDK Parfums основан в 2016 году французским дизайнером Дэвидом Бенедеком, одним из самых молодых специалистов в парфюмерной индустрии. Идея Дэвида в том, чтобы люди выбирали ароматы так же, как книгу в библиотеке, под стать своим фантазиям.
Tubéreuse Impériale – цветочно-восточный аромат, вдохновленный королевой цветочного мира туберозой, с нотами розового перца, жасмина и ириса. Это аромат для гурманов, с шлейфом чувственности и элегантности.
Сладкие подарки
Шоколад с марципаном Niederegger
От £5 // johnlewis.com
Наборы знаменитого шоколадного дома из Любека – на любой вкус: от небольших, которые можно повесить на елку, до шикарных ассорти.
От £2,95 // playinchoc.com
Play in Choc предлагают коробки с фигурками, которые дети могут собрать в игрушку, и органик-шоколадками, сделанными всего из трех ингредиентов: какао-бобов, кокоса и ванили. Отличная альтернатива шоколадным яйцам! Есть и набор из шести предметов (£17,50), и адвент-календарь (£27,50 или 55).
Для будущих мам
£60 // loveboo.com
Идеальный подарок для будущих мам – девять лучших продуктов для каждого триместра беременности и для ухода за собой после рождения ребенка.
Для самых маленьких
Baby Blooms Personalised Christmas Gifts
От £12 // babyblooms.co.uk
Персонализированные рождественские подарки для малышей – отличная идея! Например, такой: с плюшевым мишкой, халатом и книгой-альбомом о первом Рождестве (£80).
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