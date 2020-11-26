Календарь рождественских и новогодних подарков

Для домашнего уюта

Victoria’s Stories Prints

От £15 // etsy.com/uk/shop/VictoriasStories

Для тех, кто любит путешествовать и открывать новые страны, – принты-картины Victoria’s Stories с видами Рима, Венеции и другими итальянскими пейзажами. Отличный вариант, чтобы обновить интерьер.

Just Sheepskin Slippers

От £50 // justsheepskin.com

2020-й показал, что домашний уют – это очень важно. Проводить холодные зимние вечера приятнее всего под пледом, а ходить по дому – в тапках с овчиной, отлично удерживающих тепло. И как пройти мимо замечательных детских домашних сапожек (от £25)?

Бьюти-гаджет

Assome! Starter Kit

£199 // assome.co.uk

Гаджет займет достойное место в доме, где любят ухаживать за собой. Этот аппарат выполняет сразу несколько функций: убирает целлюлит с помощью ультразвука (с частотой 1 МГц, как в профессиональных аппаратах), подтягивает кожу и сглаживает складки за счет радиочастот, делает кожу гладкой и выравнивает ее тон за счет светодиодов (красный и синий холодный свет высокой интенсивности). В наборе – массажер, гель и сыворотки. Чтобы увидеть результат, использовать гаджет рекомендуют 3 раза в неделю на протяжении 3 месяцев.

Подарки для мужчин

Benny Hancock Full Collection Set

£120 // bennyhancock.com

Как выглядеть идеально, не стреляя средства для ухода у своей девушки или жены? Ответ прост: бренд мужской косметики, созданный профессиональным визажистом Бенни Хэнкоком. Роскошный подарок – рождественский набор Eclipse, в который вошли увлажняющий крем Moisturizing Face Perfecter SPF 15, корректор Corrective Pen, Brow Definer для бровей и Beard Definer для бороды, крем-бронзер, кисть Buffing Brush и бальзам для губ Hydrating Lip Balm. Некоторые продукты можно примерить на сайте в виртуальном зеркале, чтобы выбрать нужный оттенок.

Scrivner for Men 5 Step Skin Strategy

£137 // janescrivner.com

Натуральный веганский бренд выпустил рождественский набор средств пошаговой системы ухода за мужской кожей: Skin Clean для очищения (AHA- и BHA-кислоты), Skin Hydrate для увлажнения (гиалуроновая кислота, алоэ), Skin Defence для восстановления и питания (масло жожоба, овсяное масло и масло тигрового ореха, витамин Е), Skin Protect для защиты от внешних факторов (с маслами аргана и овса, а также смесью девяти эфирных масел: моркови, куркумы, лабданума, лайма, звездчатого аниса и сандала) – средство охлаждает и успокаивает раздражение после бритья, одновременно стимулируя, смягчая и тонизируя кожу.

JIMBAG Camel Rolltop Bag

£69,99 // jimbag.com

Британский бренд функциональных сумок, которые одинаково хорошо смотрятся и со спортивной одеждой, и с костюмом. В Camel Rolltop Bag можно положить ноутбук (для него создано специальное отделение) и много чего еще – вместимость сумки до 33 литров! Вишенка на торте – водонепроницаемое покрытие.

Мини-подарки (идеальны для Secret Santa)

Katherine Daniels Essential Fragrance for Car&Home

£10 // katherinedanielscosmetics.com

Коллекция из трех ароматов: бодрящего Uplifting, Invigorating, Exhilarating (апельсин и нероли с нотой перца чили), завораживающего Mesmerising, Hypnotic, Spellbinding (роза, мускус и фиалка с теплыми древесными нотами), загадочного Captivating, Mystical, Enigmatic (гранат и слива). Их можно хранить в шкафу для придания легкого аромата одежде или постельному белью.

MOR Snowy Boxette Gift Set

£20 // feelunique.com

Мини-набор – снежная гардения (Snow Gardenia) с ароматным мылом и кремом для рук.

Christmas Hand Care Set – Winter Berry

£4,95 // thesomersettoiletryco.co.uk

Мини-набор для ухода за руками: крем для рук и мыло с ароматом зимних ягод – в подарочной упаковке с культовым лондонским автобусом.

Too Faced Lip Injection Plump&Tasty Trio

£24 // toofaced.co.uk

Настоящее праздничное лакомство для губ! Три разновидности мегапопулярного геля для мгновенного увеличения губ Lip Injection Maximum Plump: Original, Pumpkin Spice, Christmas Cookie.

Serpent Queen Hot Sauce

£4,95 // serpentqueenhotsauce.com

Подарок для гурманов – новый лондонский бренд эко-френдли соусов. Упаковка и этикетка сделаны из материалов, подлежащих переработке. Соус выпускают в трех вариантах: Scotch Bonnet&Mango – с острым красным перцем и манго, Sir Cha Cha Garlic – с чили и чесноком, Jalapeño&Lime – с халапеньо и лаймом.

Косметические наборы

No Mo-Stache SMOOTH AF

£36,60 // cultbeauty.co.uk

Набор на случай очередного локдауна, который ваша подруга точно оценит! В милой косметичке – восковые полоски для зоны губ, бровей и бикини, бритва для пушковых волос и щипчики.

Kyūshi The Discovery Set

£71 // kyushi.co.uk

Коллекция ароматных масел для лица в традициях японского ритуала ухода за кожей. В наборе – четыре смеси стопроцентно натуральных веганских масел для лица: Orange&Neroli с апельсином и нероли, Jasmine, Lavender&Cedarwood с жасмином, лавандой и кедром, Chamomile&Helichrysum с ромашкой и бессмертником, Power of Ten с десятью компонентами.

IMAGE Skincare Christmas Gift Sets

£99 // imageskincare.co.uk

Три подарочных набора от одного из моих любимых космецевтических брендов: Hydrating Essentials – увлажняющий уход с витамином С, Brightening Essentials – идеальный уход для осветления кожи, Age-Defying Essentials – мощный антивозрастной уход.

Polished London The Gift of a Sparkly Smile

£55,99 // polished-london.com

Рождественская коллекция отбеливающих средств по уходу за полостью рта и деснами, в которую входят безопасные, мягкие и при этом эффективные в использовании экопродукты, делающие улыбку сияющей. В наборе – двухнедельный запас полосок для отбеливания зубов, отбеливающий порошок, зубная паста в виде таблеток и бамбуковая зубная щетка.

Algenist Secrets of Algae Kit

£90 // cultbeauty.co.uk

Четыре бестселлера с альгуроновой кислотой (природное соединение из водорослей) от культового бренда: жидкий коллаген GENIUS, крем GENIUS Ultimate Anti-Aging, обновляющий бальзам для глаз Complete Eye Renewal Balm, GENIUS Sleeping Collagen.

Набор Merveille Arctique Thalgo SPA

£39,50 // thalgo.co.uk

Роскошный набор для тела c бореальными водорослями: увлажняющее молочко и солевой скраб.

MuLondon Rose, Rosehip&Rosemary Skin Care Set

£47 // mulondon.com

Идеальный подарок для обладательниц сухой чувствительной кожи – мягкая пенка для умыва­ния и пита­тельный кон­центри­ро­ван­ный крем, не содержа­щий во­ду. В состав входят только натуральные ингредиенты, включая эфирное масло розы.

Духи

Bdk Parfums Tubéreuse Impériale Eau de Parfum

£170 // harrods.com

BDK Parfums основан в 2016 году французским дизайнером Дэвидом Бенедеком, одним из самых молодых специалистов в парфюмерной индустрии. Идея Дэвида в том, чтобы люди выбирали ароматы так же, как книгу в библиотеке, под стать своим фантазиям.

Tubéreuse Impériale – цветочно-восточный аромат, вдохновленный королевой цветочного мира туберозой, с нотами розового перца, жасмина и ириса. Это аромат для гурманов, с шлейфом чувственности и элегантности.

Сладкие подарки

Шоколад с марципаном Niederegger

От £5 // johnlewis.com

Наборы знаменитого шоколадного дома из Любека – на любой вкус: от небольших, которые можно повесить на елку, до шикарных ассорти.

Детские наборы Play in Choc

От £2,95 // playinchoc.com

Play in Choc предлагают коробки с фигурками, которые дети могут собрать в игрушку, и органик-шоколадками, сделанными всего из трех ингредиентов: какао-бобов, кокоса и ванили. Отличная альтернатива шоколадным яйцам! Есть и набор из шести предметов (£17,50), и адвент-календарь (£27,50 или 55).

Для будущих мам

Love Boo Countdown Kit

£60 // loveboo.com

Идеальный подарок для будущих мам – девять лучших продуктов для каждого триместра беременности и для ухода за собой после рождения ребенка.

Для самых маленьких

Baby Blooms Personalised Christmas Gifts

От £12 // babyblooms.co.uk

Персонализированные рождественские подарки для малышей – отличная идея! Например, такой: с плюшевым мишкой, халатом и книгой-альбомом о первом Рождестве (£80).