Объявлены зоны действия коронавирусных ограничений в Англии

В Лондоне и Ливерпуле вводят второй уровень ограничений, в Манчестере – третий

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил, какие ограничения ждут различные регионы Англии после 2 декабря, сообщает Sky News.

Первый уровень коронавирусных ограничений будет действовать только на острове Уайт, в Корнуолле и на островах Силли – там проживает 1% населения страны (714 тыс. человек).

Второй уровень вводят в таких крупных городах и графствах, как Лондон, Ливерпуль, Камбрия, Вустершир, Восточный и Западный Сассекс. В общей сложности под него подпадает более 57% населения страны (32 млн человек).

23,3 млн жителей Англии (41,5% от общей численности) ждут самые строгие ограничения. Третий уровень объявлен в Большом Манчестере, Бирмингеме, Халле, Южном и Западном Йоркшире, Дареме, Лестере и Бристоле.

Узнать, какие ограничения действуют в вашем регионе, можно на сайте правительства. Для этого необходимо ввести почтовый индекс в строку поиска.

Правила для каждого уровня будут следующими.

Первый уровень:

– люди могут собираться дома и на улице группами до шести человек;

– ограничений на поездки внутри региона нет. Рекомендуется не посещать зоны третьего уровня ограничений;

– мероприятия на открытом воздухе могут посещать до 4 тыс. человек, в помещениях – до 1 тыс. человек;

– занятия спортом разрешены;

– рестораны и пабы будут работать до 23:00.

Второй уровень:

– люди могут собираться только на улице группами до шести человек;

– местным жителям рекомендуется воздержаться от поездок;

– мероприятия на открытом воздухе могут посещать до 2 тыс. человек, в помещениях – до 1 тыс. человек;

– занятия спортом на улице разрешены; в помещениях – только при условии соблюдения социальной дистанции между людьми из разных домохозяйств;

– пабы и бары смогут работать только в том случае, если вместе с напитками подают еду.

Третий уровень:

– взаимодействие с другими домохозяйствами запрещено;

– местным жителям не рекомендуется покидать регион без особой необходимости;

– любые массовые мероприятия запрещены;

– занятия спортом разрешены только на улице и при соблюдении социальной дистанции;

– рестораны, бары и пабы работают только на вынос и доставку.