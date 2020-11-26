Объявлены зоны действия коронавирусных ограничений в Англии

В Лондоне и Ливерпуле вводят второй уровень ограничений, в Манчестере – третий
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил, какие ограничения ждут различные регионы Англии после 2 декабря, сообщает Sky News.
Первый уровень коронавирусных ограничений будет действовать только на острове Уайт, в Корнуолле и на островах Силли – там проживает 1% населения страны (714 тыс. человек).
Второй уровень вводят в таких крупных городах и графствах, как Лондон, Ливерпуль, Камбрия, Вустершир, Восточный и Западный Сассекс. В общей сложности под него подпадает более 57% населения страны (32 млн человек).
23,3 млн жителей Англии (41,5% от общей численности) ждут самые строгие ограничения. Третий уровень объявлен в Большом Манчестере, Бирмингеме, Халле, Южном и Западном Йоркшире, Дареме, Лестере и Бристоле.
Узнать, какие ограничения действуют в вашем регионе, можно на сайте правительства. Для этого необходимо ввести почтовый индекс в строку поиска.
Правила для каждого уровня будут следующими.
Первый уровень:
– люди могут собираться дома и на улице группами до шести человек;
– ограничений на поездки внутри региона нет. Рекомендуется не посещать зоны третьего уровня ограничений;
– мероприятия на открытом воздухе могут посещать до 4 тыс. человек, в помещениях – до 1 тыс. человек;
– занятия спортом разрешены;
– рестораны и пабы будут работать до 23:00.
Второй уровень:
– люди могут собираться только на улице группами до шести человек;
– местным жителям рекомендуется воздержаться от поездок;
– мероприятия на открытом воздухе могут посещать до 2 тыс. человек, в помещениях – до 1 тыс. человек;
– занятия спортом на улице разрешены; в помещениях – только при условии соблюдения социальной дистанции между людьми из разных домохозяйств;
– пабы и бары смогут работать только в том случае, если вместе с напитками подают еду.
Третий уровень:
– взаимодействие с другими домохозяйствами запрещено;
– местным жителям не рекомендуется покидать регион без особой необходимости;
– любые массовые мероприятия запрещены;
– занятия спортом разрешены только на улице и при соблюдении социальной дистанции;
– рестораны, бары и пабы работают только на вынос и доставку.
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