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Шотландия первой в мире сделала бесплатными средства гигиены для женщин

Шотландия первой в мире сделала бесплатными средства гигиены для женщин
Фото:123rf.com

Любая жительница страны теперь имеет возможность получить прокладки и тампоны

24 ноября шотландский парламент проголосовал за принятие закона, позволяющего женщинам бесплатно получать прокладки и тампоны в случае необходимости, сообщает BBC. Шотландия стала первой страной в мире, которая приняла такое решение.

Автором законопроекта стала депутат от Лейбористской партии Моника Леннон, которая с выступала за размещение прокладок и тампонов в общественных местах с 2016 года. По словам Леннон, принятие закона облегчит жизнь беднейшим слоям населения, особенно пострадавшим от пандемии коронавируса.

Согласно исследованию Plan International UK, каждая десятая девушка в возрасте от 14 лет до 21 года в Великобритании не может позволить себе приобрести средства гигиены при менструации, еще 15% испытывают трудности с покупкой, а 19% выбирают их, исходя из стоимости, а не удобства. По данным BBC, жительницы Шотландии тратят до £8 в месяц на тампоны и прокладки.

Закон обязывает местные власти обеспечить молодежные клубы, школы, колледжи, университеты, культурно-спортивные заведения, аптеки и другие общественные места средствами гигиены для бесплатного доступа к ним всех желающих.

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