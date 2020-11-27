NHS начнет проводить анализ крови, способный выявить более 50 видов рака на ранней стадии

Пилотный проект стартует в середине 2021 года

С середины 2021 года NHS England начнет проводить анализ крови, способный выявить более 50 видов рака на ранней стадии. На первом этапе исследований планируется протестировать 165 тыс. человек, пишет Sky News.

140 тыс. из них – это пациенты в возрасте от 50 до 79 лет без симптомов онкологии, а еще 25 тыс. – с возможными симптомами рака. Первые данные NHS планирует получить к 2023 году. Если пилотный проект пройдет успешно, то в 2024 году тестирование будет доступно миллиону британцев.

Тест был разработан американской фармацевтической компанией Grail. Он действует на молекулярном уровне, что позволяет определить многие виды заболеваний еще до появления видимых симптомов. При выявлении рака на первой стадии у пациента в десять раз больше шансов победить болезнь.

«Выживаемость при раке сейчас очень высока, однако ежедневно этот диагноз ставят тысяче людей. Новый анализ крови может изменить ситуацию и помочь им своевременно получить надлежащее лечение», – заявил исполнительный директор NHS England Саймон Стивенс. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал новый метод тестирования прорывом в области медицины.