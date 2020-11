Секреты «черной пятницы»

Год подходит к концу, и мы потихоньку вступаем на тропу подготовки к самым долгожданным зимним праздникам. В последние годы «черная пятница» стала точкой отсчета скидочного сезона перед Рождеством. В независимости от того, считаете ли вы себя гуру онлайн-шопинга или же предпочитаете длинные очереди и давку в магазинах в погоне за той самой блузочкой, пришло время задуматься о предстоящих покупках. Заняться этим вплотную не помешает – слишком сложно потеряться в обилии предложений и скидок. Тем более что недавно у «черной пятницы» появился брат – «киберпонедельник».

Как все начиналось?

«Черная пятница» пришла к нам из США, но сам термин изначально не имел никакого отношения к покупкам и торговле.

Американский День благодарения ежегодно выпадает на четвертый четверг ноября, а «черная пятница» – это как раз пятница после Дня благодарения. Люди в эту пятницу имели тенденцию брать больничные и отгулы, чтобы спокойно походить по магазинам в поисках скидок. В это время увеличивалась не только прибыль торговцев, но и число пробок на дорогах. Согласно главной версии, именно из-за заторов пятницу после Дня благодарения полицейские из Филадельфии стали называть «черной». Но существует и другой вариант зарождения названия, связанный с бухгалтерией: в американском варианте убытки обозначаются красным цветом, а прибыль – черным.

Что происходит в «черную пятницу»?

В этом году «черная пятница» выпадает на 27 ноября, но еще не так давно это выражение было незнакомо британскому покупателю. День распродаж набирал свои обороты постепенно, начиная с 2010-го по 2013 год, а в 2014-м достиг пика популярности.

Изначально именно пятница становилась эпицентром распродаж, но с растущей популярностью этого дня и стремлением покупателей урвать желанный товар со скидкой ретейлеры начали растягивать их на недели или даже месяцы. Все это для того, чтобы удовлетворить спрос. Феномен «черной пятницы» кардинально изменил то, как люди делают покупки перед Рождеством.

«Черная пятница» онлайн

Эра цифровых технологий породила целое поколение опытных онлайн-покупателей, которые знают, где и как искать лучшие скидки. Чтобы доставить удовольствие этой группе, многие продавцы создали отдельный мир распродаж в интернете. Если на вашу почту приходит рассылка от каких-либо магазинов, вы уже заметили, что «черная пятница» онлайн началась уже давно. Некоторые ритейлеры предлагают специальные скидки, которых вы не найдете в магазине. Возможно, это происходит еще и для того, чтобы уменьшить поток покупателей в пятницу.

А что же такое «киберпонедельник»?

Первый «киберпонедельник» состоялся в Штатах в 2005 году и был способом заинтересовать публику интернет-шопингом. Тогда «черная пятница» еще не вышла в виртуальное пространство. В этом году он пройдет 2 декабря. Для тех, кто не в курсе, «киберпонедельник» – это первый понедельник после Дня благодарения. То есть он выпадает на те же выходные, что и «черная пятница».

«Киберпонедельник» выполняет роль отличного завершения длинных выходных, а многие розничные продавцы начинают сезон рождественских покупок, предлагая еще больше скидок. Кроме того, «киберпонедельник» – это отличная возможность для мелких продавцов заявить о себе и привлечь покупателей в свои интернет-магазины.

Что стоит купить в «черную пятницу»?

Как правило, самые лучшие предложения встречаются среди более дорогой продукции. Если вы планируете покупки заранее, то можете запросто предположить, какие из товаров могут оказаться в списке скидочных. Например, в прошлом году цена системы PlayStation 4 была снижена, поскольку планировался выпуск новой PS5. Такая же участь постигла и Apple Watch, потому что новая серия часов, Series 5, была уже запущена, и магазины захотели избавиться от устаревших часов Series 4.

В целом лучшие предложения чаще всего бывают в сегменте телевизоров, ноутбуков, фотокамер, пылесосов, мебели и элементов декора. В последние годы в числе самых активных участников с лучшими скидками были Amazon, Argos, Boots, Currys, Debenhams, Halfords, House of Fraser, John Lewis, Littlewoods, Morrisons, Tesco и Very. Но не стоит обольщаться – исследование портала Which? показало, что предложения “черной пятницы” не всегда выгодны. Некоторые скидки распространяются на лежалый и неудачный товар; а другую продукцию можно даже найти даже по более низким ценам в другое время года.

Как не попасться на удочку?

Шумиха вокруг «черной пятницы» создает впечатление, что каждое предложение стоит внимания покупателей и что цены в этот день рекордно низки. Бери или прогадаешь! Но это не всегда правда. Which утверждает, что 87% товаров, представленных по специальной цене в «черную пятницу», можно купить за такую же стоимость или даже ниже в другое время года. Поэтому не стоит спешить хватать все подряд, полагая, что вы здорово экономите.

1. Проверьте цену желаемой вещи в других магазинах. Кроме того, что вы просто можете найти лучшее предложение, вы также определите, не преувеличивает ли изначальную стоимость товара продавец.

2. Проверьте ценовую история товара. Если это вещь, на которую вы давно положили глаз, отметьте себе цену до «черной пятницы». Либо же вы можете воспользоваться индикатором цен на сайте which.co.uk, а также такими сайтами, как pricerunner.co.uk (ряд магазинов), или camelcamelcamel.com (сайт Amazon).

3.Обратите внимание на пояснения к специальному предложению. Иногда магазины просто указывают цену «было-стало», где продукт по старой цене продавался чуть ли не полгода назад, но никак не вчера. Скидка может казаться выгодной, а на самом же деле продавец просто пытается избавиться от товара. Более того, остерегайтесь сравнений с рекомендуемой производителем ценой (RRP), так как продавец может попросту использовать начальную цену, которая скорее всего уже совсем иная, особенно если вы рассматриваете покупку техники.

Лайфхаки Black Friday:

– Подпишитесь на рассылки желаемого ретейлера.

– Узнайте, будет ли этот магазин делать price match.

– Создайте аккаунты на сайтах крупных продавцов заранее, чтобы сэкономить время.

– Изучите цену на товар.

– Остерегайтесь неизвестных брендов.

– Помните о том, что среди уцененных могут быть предпоследние модели устройств.

– Сделайте список ритейлеров, продающих тот же товар.

– Создайте список желаний, как на Amazon, чтобы вы могли быстро определить, есть ли скидка у этого продавца в день распродаж.

– Начните шопинг в пятницу онлайн – еще до открытия магазинов.

– Не забудьте о «киберпонедельнике».

– Обратите внимание на правила возврата товара.

– Смотрите на цену, а не на скидку.

Удачи!

Подготовила Вероника Гориа-Саво