Музей Лондона начал собирать сны времен пандемии

Вирус повлиял на подсознание людей

Музей Лондона начал собирать сны жителей британской столицы, которые приснились им во время пандемии. Авторы проекта «Хранители сна» (The Guardians of Sleep) хотят узнать, какие изменения произошли в подсознании людей после появления коронавируса и оставить полученные знания следующим поколениям, пишет The Guardian.

«Режим сна и сами сновидения резко изменились сразу после начала пандемии. Мне бы хотелось показать, что вирус влияет не только на нашу сознательную жизнь, но и на подсознание», – рассказала куратор Лондонского музея в области цифровых технологий Фотейни Аравани. Проект создан при поддержке Музея снов канадского университета Западного Онтарио.

«Уже есть предварительные доказательства того, что COVID-19 повлиял на содержание сновидений. Людям снится что-то злое или трагическое, очень часто упоминаются такие понятия, как заражение и чистота», – заявил преподаватель психологии Лондонского университета королевы Марии доктор Валдас Норейка.

Жителей Лондона просят изложить свои сны в письменном виде и отправить их на электронную почту info@museumofdreams.org до 15 января 2021 года. У авторов наиболее интересных рассказов возьмут интервью в феврале 2021 года – в аудио- или видеоформате.

По словам Фотейни Аравани, музеи и раньше собирали коллекции снов, но преимущественно в виде рисунков и картин. Аудио- и видеозаписи интервью для проекта станут доступны для изучения всем желающим без интерпретации или анализа.